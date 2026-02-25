Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: "Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso"

En febrero del año 2022, la Junta de Extremadura abrió un procedimiento de adjudicación de viviendas sociales en Plasencia. José Pardo Pardo, un vecino de la ciudad de 27 años, entonces con un hijo de dos, se presentó al proceso y quedó fuera, no resultó adjudicatario. Ahora, le ha vuelto a pasar.

Explica que, entonces, se quedó dos puestos por detrás de la última persona que accedió a una vivienda. Dos años después, cuando estaba a la espera de que arreglaran más inmuebles para ponerlos a disposición de otros demandantes, en febrero del 2024, la Junta informó que la lista de espera había caducado.

Nueva oportunidad

José explica que, entonces, tenía 67 puntos y, cuando les explicaron que la lista ya no servía, les dijeron que, en el siguiente procedimiento, les subirían otros cinco puntos. Esto sucede cuando se ha solicitado una vivienda social en procesos anteriores, aunque fuentes consultadas indican que, para esa subida, es necesario acreditarlo en la solicitud.

En todo caso, en enero del 2025 comenzó un nuevo procedimiento y José Pardo volvió a presentar la documentación para optar de nuevo a vivienda para él y su hijo, ahora de seis años, que no vive continuamente con su padre, ya que pasa también temporadas con su madre al tener los progenitores la custodia compartida.

Fotogalería | Así vive un demandante de vivienda social en Plasencia, que se ha quedado fuera por falta de pisos /

Lista provisional

El pasado día 20 de febrero, el Diario Oficial de Extremadura publicó las listas de admitidos y las puntuaciones obtenidas, tras haber sido aprobadas por la Comisión Regional de Vivienda, dependiente de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, de la Junta de Extremadura, en una sesión celebrada el 10 de febrero.

En esta lista provisional ha resultado admitido, sin embargo, ha bajado al puesto 47 y la puntuación también se ha reducido, hasta los 57 puntos. Cabe señalar que son 15 las viviendas que se van a adjudicar con lo que, dado el puesto en el que ha quedado, estaría nuevamente sin piso.

Bajada de puntos

José no entiende por qué, "si mi situación no ha cambiado, la puntuación ha bajado" y afirma también que "muchas personas que estaban antes detrás de mí en la lista de espera ahora están por encima".

También considera que, si antes tenía 67 puntos, al sumarle cinco, se quedaría con 72 y a esto habría que añadirle puntuación por la situación de la vivienda en la que reside actualmente de alquiler.

El piso de alquiler

En cuanto a esta, está situada en el barrio de Miralvalle y todas las estancias presentan humedades. Tanto es así que José ha decidido no utilizar el dormitorio principal y poner un colchón en el salón para dormir en él con su hijo.

Explica que, en una ocasión, "se constipó, lo tuve que ingresar y estuvo malo, y ya me daba miedo, y por eso dormimos en el comedor".

Además, las puertas del interior de la vivienda empezaron a moverse y los marcos a desprenderse. Explica que optó por quitarlas para intentar cambiarlas, pero su estado lo hace imposible. También hay desconchones en paredes y tejados y "se caen las plaquetas del baño. Pero, sobre todo, el problema es la humedad, así no se puede estar".

Tendrá que abandonarlo

José cuenta que, a finales del año pasado, el propietario de la vivienda le dijo que tenía que marcharse, aunque le permitió estar dos meses sin pagar el alquiler". A su vez, al conocer que había solicitado un piso social, amplió esa temporalidad un mes más y por eso no se ha marchado, pero, dado que ha quedado muy lejos de las posiciones que podrán optar a vivienda, "no sé qué voy a hacer porque con un menor en la calle no puedo estar".

Señala que los servicios sociales municipales han acudido a la vivienda para valorarla, dado que la situación del inmueble también puntúa, pero no sabe cuántos puntos le habrán dado.

Parado y con ingreso mínimo

Mientras, está en situación de desempleo y cobra un ingreso mínimo vital de 1.000 euros. Lo que lamenta es que "los alquileres valen 500 o 600 euros y luego si tienes que pagar agua, luz, ropa y comprarle comida al niño... Y te pones a buscar trabajo y no me lo dan, me dicen que ya me llamarán, pero nada, ya no sé qué hacer más".

Según fuentes consultadas, las puntuaciones están recogidas en el decreto 115 que regula el procedimiento y adjudicación de Viviendas de Promoción Pública de la Junta de Extremadura.

Diez puntos por persona

Esta normativa da 10 puntos por cada miembro de la unidad familiar y 15 si hay alguna situación de discapacidad, de ahí que familias con esta situación o tres miembros o más se sitúen por encima en la lista.

También la situación de la vivienda actual puntúa, pero la realidad es que, con solo quince viviendas disponibles, es complicado adjudicar una vivienda a un padre con un único hijo porque hay unidades familiares mayores y, por lo tanto, mayor puntuación.

Poca oferta y mucha demanda

Todo responde a unos criterios objetivos establecidos, aunque en ocasiones exista picaresca. De hecho, José asegura que "hay personas que están peor que otra gente a la que le dan un piso".

En todo caso, la disponibilidad de vivienda está muy alejada de la demanda porque para este proceso se han presentado 159 solicitudes, de las que se han admitido provisionalmente 84. Ahora, se ha abierto un plazo para presentar alegaciones y es lo que hará José para intentar subir su puntuación.

Si finalmente no accede a vivienda, su última opción será marcharse a vivir con su madre, que le está apoyando en todo este proceso, pero no reside en Plasencia, sino en un pueblo cercano.