La nueva adjudicataria de la ITV en Extremadura comenzará a prestar servicio en Plasencia el 13 de abril

La empresa DEKRA, con sede en Alcobendas, Madrid, ha resultado adjudicataria de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Extremadura por un periodo de 25 años, una decisión que le permitirá explotar el 32% del territorio regional, incluyendo a Plasencia.

Respecto a los planes de la nueva empresa, Alberto Ferrer, coordinador de DEKRA Extremadura e ingeniero ITV, ha subrayado que la prioridad de la firma es "garantizar la continuidad del servicio de ITV en Plasencia".

Desde abril

La nueva empresa se hará cargo del servicio que viene prestando la ITV de refuerzo, situada en la travesía Adelardo López Ayer, en las traseras de la avenida Martín Palomino. Será a partir del 13 de abril cuando tomará el relevo de manos del grupo Itevebasa.

Según ha explicado Ferrer, DEKRA está trabajando en "un plan de actuación para la estación ITV de Plasencia con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios". Actualmente, el proyecto se encuentra "en fase de planificación técnica y administrativa, por lo que todavía no es posible concretar un calendario definitivo de ejecución".

Gestión de citas

No obstante, ha afirmado que la compañía "está priorizando este proceso para que las mejoras puedan materializarse en el menor plazo posible, siempre cumpliendo con los requisitos normativos".

Respecto a la disponibilidad de citas, ha apuntado que la estación ITV de refuerzo cuenta actualmente con unas "dimensiones reducidas, lo que condiciona la capacidad diaria de atención y, en consecuencia, la oferta de horarios".

Sin embargo, la empresa trabaja "para optimizar la gestión de citas y ofrecer el mejor servicio posible a todos los vecinos de la localidad".

Una imagen de la ITV fija de la Junta en el polígono de Plasencia. / Toni Gudiel

Desde julio

Cabe señalar que esta ITV es una estación móvil que comenzó a funcionar el 3 de julio del año pasado a instancias de la Junta de Extremadura.

Actualmente, hay dos opciones para conseguir una cita, bien llamando al teléfono 966754497 o a través de la página somositv.com. En esta web, hay que elegir la opción de Extremadura y se despliegan opciones para un total de 20 estaciones, entre ellas la de Plasencia.

Este miércoles, no hay citas disponibles para lo que resta de mes, pero sí a partir del 3 de marzo y durante todo el mes. El precio del servicio es de 46,66 euros, tres más que en la ITV fija.

La instalación de la Junta

Porque la de refuerzo que empezará a gestionar DEKRA en un complemento a la ITV fija que está situada en la calle Goicoechea, en el polígono industrial, y gestiona directamente la Junta.

En este caso, existe la posibilidad de pedir cita a través de la web de la Junta (itvcitaprevia.juntaex.es) o bien en el teléfono 927 090482.

En el primer caso, la propia página advierte que la primera semana de cada mes se abren las citas para el mes siguiente. No obstante, todos los lunes, a las nueve de la mañana, se abren nuevamente las citas para cubrir los huecos que hayan quedado vacantes. Eso sí, hay que ser rápidos porque se cubren en pocos minutos.