Sorpresa en la plaza Mayor de Plasencia: jóvenes claman por la paz y la convivencia interpretando el mítico 'We are de world'

En 1985, un grupo de cantantes consagrados se unieron para cantar un tema compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie, We are the world. Lo hicieron para obtener beneficios para intentar terminar con la hambruna en Etiopía. Este miércoles, 41 años después, jóvenes de Plasencia han vuelto a interpretar el tema como un grito para reclamar un mundo más humano.

Además, lo han hecho por sorpresa para las personas que estaban en esos momentos en plena plaza Mayor. Antes de comenzar, lo que podían ver los viandantes eran sillas vacías, atriles para particular, un teclado eléctrico y grupos de jóvenes. Pocos sabían lo que iba a suceder.

Seis institutos

Ha sido un secreto bien guardado por los departamentos de Música de los seis institutos públicos de la ciudad (Valle del Jerte, Virgen del Puerto, Parque de Monfragüe, Pérez Comendador, Gabriel y Galán y Sierra de Santa Bárbara), que han participado en un proyecto colaborativo, al que también se han sumado, docentes, padres y madres.

Una vez que el Abuelo Mayorga ha dado las doce campanadas en el reloj del ayuntamiento y tras salvar unos problemas de sonido, un saxofón comenzaba a sonar, a las manos de uno de los estudiantes. En el balcón del ayuntamiento, otros dos jóvenes, solistas y, a las puertas del consistorio, la orquesta del IES Valle del Jerte, Ensemble Vallerte, junto a estudiantes de música de otros institutos.

Galería | Más de 200 estudiantes de los seis institutos públicos de Plasencia han interpretado juntos en la plaza Mayor 'We are the world' / Raquel

Música y coro

A estos se han unido otros grupos de alumnos, algunos también solistas, al igual que docentes, para formar un gran coro que ha puesto los pelos de punta.

Saxo, violines, violas, contrabajo, oboe, clarinete, flauta, piano... Todo ha sonado siguiendo la batuta de la directora de la orquesta y el coro, Miriam García Aranzábal, jefa del departamento de Música del IES Valle del Jerte.

Meses de ensayos

Unas 200 personas han participado en este flashmob y han hecho partícipes además al público que se ha ido arremolinando para ver una actuación que ha terminado con grandes aplausos.

Por parte de los participantes, se ha puesto así el punto y final a meses de ensayos que han realizado en sus respectivos centros y también en espacios cedidos por el Ayuntamiento de Plasencia, a quien la profesora García Aranzábal ha querido agradecer su respaldo, al igual que a la empresa de sonido.

Himno por la paz

Sin duda, han cumplido el objetivo del proyecto, "representar a los jóvenes de Plasencia cantando por la solidaridad, la convivencia y la paz en un trabajo en común", ha destacado García.

La iniciativa llega en un momento internacional y nacional convulso y lo que han querido transmitir los estudiantes es que "quieren convivencia y vivir en paz".