La Audiencia Provincial avala la prisión provisional de dos detenidos por el tiroteo en Plasencia, donde murió una niña

El 1 de abril del 2025, el juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para seis de los nueve detenidos por el tiroteo ocurrido en el barrio de San Lázaro de Plasencia en la madrugada del 30 de marzo, en el que murió una niña de dos años. Dos de estos detenidos han solicitado su excarcelación, que el juzgado ha denegado y, además, la Audiencia Provincial de Cáceres ha avalado esta decisión.

Lo ha hecho desestimando sus recursos ante la decisión del tribunal de Plasencia, que abrió diligencias por un delito de homicidio, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y, tenencia ilícita de armas.

Seguirán en prisión

Es decir, los dos encarcelados solicitaron su salida de prisión, que el juzgado placentino denegó, lo que recurrieron y, ahora, la Audiencia Provincial ha vuelto a desestimar sus recursos, por lo que continuarán en la cárcel.

Según recogen los dos autos del tribunal provincial, así seguirán, al menos, hasta que finalice la instrucción. "Coincidimos con el instructor en que parece más razonable estar a la espera del resultado final de las diligencias de investigación pendientes de recibir, para realizar, sobre la base de un análisis conjunto de los resultados que todas las diligencias de investigación realizadas arrojen, una valoración más rigurosa" acerca de la persistencia de los motivos que justifican la medida de prisión provisional impuesta a los investigados.

Las imágenes de los detenidos por el tiroteo de Plasencia en los juzgados / El Periódico Extremadura

La defensa

Ahora bien, cada uno expone sus motivos para solicitar su libertad, que ha analizado la Audiencia. Uno de ellos afirma que una fotografía en la que aparece junto a un grupo de personas con armas "es antigua y puede estar manipulada" y niega que el hecho de que el día anterior al tiroteo acompañara a otro de los investigados para comprar 200 cartuchos en una armería "le involucre en los hechos posteriores".

Además, incide en que, después del suceso, trasladó a la niña al hospital y así se lo han agradecido sus padres. A su vez, añade que no fue sometido a la prueba de la parafina y, sin embargo, está en la cárcel cuando otro detenido que ha dado positivo en esta prueba se encuentra en libertad. En opinión de su defensa, "no existe una base indiciaria suficiente" para afirmar su posible participación en el tiroteo.

Los indicios

Sin embargo, la Audiencia señala que el análisis de estos argumentos que realiza el juez instructor en su auto incide en "los indicios existentes contra el investigado", como son, la declaración de la madre de la niña; "las fotografías publicadas en las redes sociales; la procedencia de los disparos hacia el Audi desde los domicilios en los que se inicia la reyerta, no existiendo en estos domicilios impactos de bala y el hecho de que escasas horas antes de los hechos acudiera a una armería a comprar balas sin tener licencia".

Por todo, considera el tribunal provincial que "no permite descartar (...) la participación del apelante en los hechos de los que trajo causa la muerte de la menor".

Además, apunta que el investigado tiene un "limitado arraigo personal y nulo arraigo laboral" y lo mismo señala para el otro encarcelado que ha pedido su libertad.

Parafina negativa

En este caso, argumenta que la policía le hizo la prueba de residuos de pólvora y dio negativa. Sin embargo, para la Audiencia, esto "solo tiene una importancia relativa, pues la eficacia probatoria de la conocida como prueba de la parafina es la que es y, ni un resultado positivo garantiza de forma concluyente que una persona haya utilizado un arma de fuego, ni un resultado negativo descarta por completo que una persona haya utilizado un arma de fuego".

En su opinión, esto se debe valorar "siempre en conexión con el resto de los datos concurrentes que resulten de la investigación".

Resoluciones firmes

Respecto a estos, el juez instructor alude a la fotografía familiar en la que aparece junto a otras personas "portando diversas armas largas y cortas" para señalar que se trata de una "muestra del acceso, y del alarde, del investigado y de su familia respecto de las armas". Igualmente, la Audiencia considera que no se puede descartar de forma concluyente que no participara en el tiroteo, por lo que aboga por esperar a que termine la instrucción para valorar su excarcelación.

Las dos resoluciones son firmes.