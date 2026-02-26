Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obstáculo en la calzada

Cuenta atrás para retirar la estructura metálica anexa a los pabellones militares de Plasencia

Este jueves, Iberdrola ha comenzado a retirar el cableado que le corresponde y después lo hará Telefónica

La última fase será la retirada de la valla, que hará una empresa contratada por el ayuntamiento

Vídeo | Empieza la retirada de la estructura metálica junto a los pabellones militares de Plasencia

Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Después de casi tres años obstaculizando parte de la calle San Fulgencio de Plasencia, principal acceso al barrio de Miralvalle, han comenzado los trabajos que terminarán con la retirada de la estructura metálica instalada en una de las fachadas laterales de los pabellones militares.

Como ya anunció el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, en el último pleno, era cuestión de días que se iniciaran las tareas de retirada de un obstáculo que no solo ocupa parte de un carril de circulación, sino también de un paso de peatones, lo que genera un peligro para la seguridad de los viandantes.

Corte de la calle

Fue en abril del 2023 cuando pararon las obras de transformación de los pabellones militares en residencia de mayores. Todos los elementos de los trabajos se han retirado, desde los andamios hasta la gran grúa que se instaló en su momento. Lo único que persiste es esa estructura metálica exterior.

Pero este jueves, un vehículo de la empresa Grúas y Transportes R. Salgueiro de Plasencia ha ocupado la zona y ha cortado el tramo de la calle donde se ubica la estructura. Ha colocado vallas, un cartel de calle cortada por obras, además de precintos y conos para evitar el paso de vehículos y personas mientras varios operarios trabajaban.

Corte de la calle San Fulgencio de Plasencia para iniciar los trabajos en el cableado.

Cableado y valla

Según ha indicado el concejal del área, ha sido la empresa Iberdrola quien ha comenzado a actuar en el cableado del suministro eléctrico que sobrevuela la zona para "coserlo" a la fachada.

A continuación, será la compañía Telefónica quien tendrá que hacer lo propio con sus cables y, finalmente, habrá que retirar la estructura metálica. Esta tarea la realizará una empresa, a la que el ayuntamiento ha adjudicado el trabajo.

Mucha burocracia

Según afirmó el concejal en el pleno, eliminar "esa barrera no es nada sencillo" y lamentó "lo complicadas que son las cosas en muchas ocasiones" y el tiempo que se tarda en solucionarlas.

Así, explicó que fue a finales del año pasado, cuando el ayuntamiento tuvo que realizar el contrato menor con una empresa para que se encargara de la retirada de la estructura metálica, además de las gestiones realizadas con Iberdrola y Telefónica.

Inicio de los trabajos que culminarán con la retirada de la estructura metálica anexa a los pabellones militares.

En este sentido, apuntó que "las gestiones con las suministradoras han sido complejas y lentas" y cargadas de "burocracia". Por eso, "aunque parezca que no se ha hecho nada, la empresa lleva un mes y pico realizando gestiones, con el seguimiento de los ingenieros municipales", subrayó.

Ocho años desde el inicio

Las obras para transformar los pabellones militares en residencia de mayores comenzaron en diciembre del 2018, con 18 meses de plazo de ejecución inicial, que después se fue ampliando para, finalmente, parar cinco años después sin haber finalizado.

El ayuntamiento obtuvo fondos europeos por valor de 3,2 millones a los que se sumaron después 467.384 euros de un modificado, pero el dinero se ha terminado perdiendo y el ayuntamiento ha acabado llevando a la empresa ajdudicataria, JOCA, a los tribunales por incumplimientos -el juzgado ha dado la razón al consistorio- y resolviendo el contrato.

