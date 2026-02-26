Plasencia facilita el reciclaje de vidrio en el casco histórico con nuevos contenedores y recogida puerta a puerta

Reciclar en el casco histórico de Plasencia será más fácil a partir de ahora porque el ayuntamiento y Ecovidrio van a poner en marcha un servicio de recogida selectiva en el centro de la ciudad, al incorporarlo al sistema de quita y pon del resto de contenedores. Además, habrá una atención específica puerta a puerta para los establecimientos de hostelería.

Este jueves, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha presentado la nueva medida, junto al coordinador de Ecovidrio en Extremadura, Juan José Zabala y el inspector de Servicios Municipales del ayuntamiento, Luis Montes.

Ocho puntos de recogida

El nuevo servicio contempla la instalación de ocho puntos de recogida selectiva de vidrio en el casco histórico, que funcionarán bajo el sistema de quita y pon los martes y sábados, coincidiendo con la recogida del resto de contenedores.

El ayuntamiento ha señalado que, hasta ahora, "en estas ubicaciones se recogían envases ligeros". Además, ha subrayado que, con esta ampliación, se completa el circuito de reciclaje en el centro, "facilitando a vecinos y comerciantes la correcta separación de residuos".

Presentación del nuevo sistema de recogida de vidrio en el casco histórico de Plasencia. / Toni Gudiel

Las ubicaciones

En concreto, los contenedores de vidrio se ubicarán en "zonas estratégicas" del casco histórico y se ha decidido dar prioridad a esquinas y espacios "que permitan dar servicio al mayor número de personas posible".

Entre las localizaciones se encuentran la calle del Sol, junto a la Plaza Mayor; la calle de los Toros; la calle Talavera, a la altura del cruce con Encarnación; la calle Blanca con Trujillo; la calle de los Quesos, en dirección a la plaza de San Martín; y la calle Coria, en la plaza de San Nicolás, entre otras.

Para la hostelería

A esto se sumará la implantación de un servicio puerta a puerta destinado a los establecimientos de hostelería del centro, donde "se concentra el mayor número de negocios de este tipo en la ciudad".

Según ha explicado Juan José Zabala, el servicio alcanzará a unos 65 establecimientos del casco antiguo. "Se les facilitarán cubos específicos para la separación del vidrio y se realizará la recogida en la puerta de sus locales los martes y sábados, coincidiendo con el servicio de quita y pon".

Obligatorio por normativa

Zabala ha incidido en que se trata de un servicio "obligatorio por normativa, pero completamente gratuito", orientado a facilitar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de residuos y a mejorar la eficacia del reciclaje. "Buscamos un sistema más cómodo, más efectivo y más eficaz para el sector hostelero, garantizando que puedan separar y entregar correctamente el vidrio", ha afirmado.

Ley de residuos

Por su parte, el inspector de Servicios Municipales ha apuntado que la implantación de este servicio responde a la obligación legal de reciclar establecida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que "refuerza la responsabilidad tanto de ciudadanos como de actividades económicas en la correcta gestión de sus residuos".

Montes ha señalado que corresponde a la administración local "poner a disposición de vecinos y empresas los medios necesarios para cumplir la normativa" y ha subrayado que esta ampliación supone "un paso decisivo para avanzar en los objetivos ambientales fijados para 2030 en materia de reciclaje y economía circular".

Modernización

El concejal de Medio Ambiente ha hecho hincapié en que esta actuación "moderniza y mejora la gestión del vidrio en Plasencia, tanto para la ciudadanía como para el sector hostelero". Ha subrayado también que "el objetivo principal es facilitar el reciclaje, acercándolo a los vecinos y reduciendo molestias y desplazamientos innecesarios".

Nisa ha indicado que el ayuntamiento lleva trabajando desde hace meses en esta ampliación, después de diversas reuniones técnicas mantenidas el pasado mes de septiembre con la Junta de Extremadura y Ecovidrio para hacer posible la implantación del servicio en el casco histórico.