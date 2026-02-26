Plasencia inicia la reconstrucción de la muralla de la puerta del Sol tras el derrumbe de una parte.

Quince días después de que una parte de la muralla de la puerta del Sol de Plasencia se viniera abajo, han comenzado los trabajos de reconstrucción. Durante este tiempo, la zona ha permanecido precintada y la calle San Pedro cortada, hasta que el ayuntamiento obtuviera los permisos de Patrimonio de la Junta.

El gobierno local ha explicado que, este jueves, "se ha procedido a iniciar la primera fase de la actuación", una vez realizados los informes técnicos pertinentes y obtenida la autorización preceptiva por parte de la Junta de Extremadura, "competente en materia de patrimonio histórico".

Empieza la reconstrucción de la muralla de la puerta del Sol de Plasencia tras el derrumbe. / Toni Gudiel

La primera fase

Esta fase consistirá en la "estabilización de la zona desprendida y de los elementos colindantes mediante la aplicación de cal, técnica adecuada para la consolidación estructural y respetuosa con las características constructivas originales del conjunto amurallado".

De esta forma y, según ha apuntado el ayuntamiento, "durante los próximos tres días, se permitirá el fraguado y asentamiento del material empleado, con el fin de garantizar la correcta consolidación del tramo afectado".

Operarios, en la muralla de la puerta del Sol de Plasencia tras el derrumbe. / Toni Gudiel

Segunda fase

Será el próximo lunes cuando darán comienzo los trabajos de reposición del material desprendido, "siguiendo criterios técnicos y patrimoniales que aseguren la adecuada integración de la intervención".

La finalización de la actuación está prevista para el miércoles de la próxima semana, día 4 de marzo, "siempre que las condiciones meteorológicas y técnicas lo permitan".

Al menos este jueves, la calle San Pedro permanecerá cortada a la circulación de vehículos y peatones y, de cara al fin de semana, el ayuntamiento informará si hay novedades.

La calle San Pedro seguirá cortada este jueves, mientras se trabaja en el derrumbe. / Toni Gudiel

Protocolo de emergencia

Este lunes, en una visita a la catedral, la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, explicó que la Junta dispone de un "protocolo de emergencia, que se puso rápidamente en marcha".

Esto significa que, "una vez que recibimos un aviso, se personan los técnicos, dan una primera impresión y se le facilita al ayuntamiento para que ellos puedan hacer el desescombro, la limpieza y, sobre todo, evitar que vayan a más los daños que se hayan podido ocasionar. En este caso, se va a hacer cargo el propio ayuntamiento de ello".

El desprendimiento

El derrumbe se produjo el 11 de febrero, en torno a las 17.15 horas. A la zona acudieron la Policía Local y los bomberos y el ayuntamiento contactó con un arquitecto municipal para valorar los daños y, posteriormente, los técnicos han emitido un informe detallado.

Según explicó el alcalde, Fernando Pizarro, el mismo día, inmediatamente se puso en contacto con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que le indicó cómo proceder.

La intención es incluir este derrumbe en los daños provocados por las borrascas consecutivas en la ciudad de Plasencia para que la Junta de Extremadura se pueda acoger a la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil decretada por el Estado para financiar su rehabilitación.