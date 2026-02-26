Plasencia se presenta en la FIO 2026 como 'ciudad alada', con un relato audiovisual de sus aves y paisajes.

Plasencia quiere que el público de la FIO 2026 la descubra de una manera distinta, no solo como un conjunto de enclaves naturales, historia y paisajes, sino como un escenario vivo en el que las aves marcan el ritmo.

Así, el ayuntamiento, de la mano de la Concejalía de Medio Ambiente, ha presentado una propuesta audiovisual dividida en cuatro vídeos, que recorren distintos espacios y ecosistemas, con un objetivo claro: invitar a "venir a disfrutar de Plasencia… a través de las aves".

Plasencia, la ciudad alada

El naturalista y productor de documentales de naturaleza Andrés Bernal ha detallado el contenido de los cuatro vídeos, de unos dos minutos cada uno de duración.

El primero "pone el foco en el núcleo urbano y su casco histórico", planteado como un lugar donde conviven patrimonio y especies protegidas. El título elegido resume la idea de fondo: Plasencia, la ciudad alada.

La intención es que el visitante entienda que "la biodiversidad no queda fuera de la ciudad, sino que forma parte de ella". De hecho, Bernal ha destacado que, paseando por el centro, se pueden ver entre 50 y 60 especies de aves, que ha vinculado al buen estado de conservación del entorno.

Las aves del bosque pétreo

La segunda pieza se traslada a las zonas forestales, con especial atención al monte protegido de Valcorchero. El vídeo se titula Las aves del bosque pétreo y se apoya en la singularidad de estos parajes, con "afloramientos graníticos y una vegetación mediterránea genuina".

Es, además, uno de los lugares que el edil José María Nisa y Bernal han presentado como imprescindibles para vivir Plasencia desde la observación de la naturaleza.

El monte Valcorchero, incluido en uno de los documentales que Plasencia llevará a la FIO. / Toni Gudiel

Vuelo de agua

El tercer vídeo cambia de registro y se sumerge en las "claras aguas" de la ciudad bajo el nombre de Vuelo de agua. Aquí el protagonismo lo toman el río Jerte "que abraza a Plasencia" y el embalse, su "mar interior".

En estos escenarios, el naturalista ha destacado la presencia de aves acuáticas y asociadas al agua, como martines pescadores, mirlos acuáticos, lavanderas, cormoranes y cercetas. La idea es reforzar que, "incluso en lugares donde uno esperaría más agua, en Plasencia también es posible observar especies de interés".

Jardines de aves

La cuarta pieza documental mira a lo cercano, a lo que "puede estar haciendo vida con nosotros a diario" sin que muchas veces se perciba. Jardines de aves recorre zonas ajardinadas como el parque de La Isla y reivindica esos espacios verdes como hábitats privilegiados.

De hecho, pensaban que sería el vídeo "que menos iba a durar" y ha terminado siendo el de mayor duración por la variedad de aves encontradas.

Tres espacios naturales

Bernal ha destacado que el proyecto se apoya en tres espacios naturales con "tres figuras de conservación" bien definidas: el núcleo urbano, la zona del río (especialmente El Cachón) y el paisaje protegido de Valcorchero.

A todo ello se suma "esa maraña de espacios verdes" que representan los parques y jardines. En todos, ha subrayado que el protagonista es el mismo: las aves. Y también la emoción, porque ha querido "poner emoción" en las imágenes grabadas.

Nisa y Bernal, que sujeta una de las postales 'vintage' elaboradas por Plasencia para la FIO 2026. / Toni Gudiel

Un destino ornitológico: de 185 a 250 aves

Uno de los datos más destacados de la presentación ha sido el potencial de Plasencia para el visitante aficionado a la observación. "Un turista ornitológico —un birder— podría llegar a ver perfectamente entre 185 y 250 especies en la ciudad", ha destacado el naturalista, frente a unas "385 aproximadamente" que existen en el conjunto de Extremadura.

Con esa comparación, la propuesta busca situar a Plasencia como "sitio perfecto" para observar aves y, sobre todo, como punto de partida para disfrutar del paisaje con otra mirada.

No es un catálogo

Bernal ha hecho también hincapié en que el proyecto no se limita a una relación nominal de especies. La idea es "construir un relato, que el público vea que se puede venir a disfrutar de Plasencia y de sus paisajes siguiendo el rastro de las aves". En ese enfoque, ha resaltado que "no se trata de conocer las especies sino de disfrutar con su observación".

Otro aspecto que ha apuntado es una singularidad: la ubicación de Plasencia como "nodo ornitológico dentro de un corredor migratorio", con escenas de con gansos, grullas y aves limícolas desplazándose de madrugada, a modo de "autopista aérea"” que sería la propia ciudad para quien observa aves.

La puesta en escena

La propuesta de Plasencia para la FIO no se quedará en el contenido sino que también cuida el formato de exhibición en la feria de Monfragüe. Así, los vídeos "estarán en bucle en una pantalla de 65 pulgadas dentro del stand, con sonido ambiente de aves constantemente".

El objetivo, como ha destacado el naturalista, es "que el visitante no pase de largo, que se detenga, mire, escuche y se quede un rato a observarlo".

Postales vintage

Junto al material audiovisual, Plasencia ha querido sumar un guiño que ya se podría considerar vintage: postales. La idea es ofrecer un "soporte tangible que invite a compartir la experiencia y a invitar a alguien a visitar la ciudad".

Las ilustraciones que aparecen en las postales son de Manuel Sosa, "uno de los mejores dibujantes de naturaleza de España". Cada una incorpora además una pequeña sinopsis de cada paisaje y ecosistema, reforzando el mensaje final: "Plasencia como destino ideal para el turismo ornitológico, para disfrutar de la naturaleza y para sentir sus paisajes a través de las aves".