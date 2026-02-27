Apela a un cáncer para pedir su libertad, tras siete delitos relacionados con la violencia de género en Plasencia

Ha cometido siete delitos en dos años, todos relacionados con la violencia de género. Por eso, el juzgado le impuso una medida cautelar, la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 150 metros del domicilio de su pareja, su lugar de trabajo o a cualquier lugar donde se encontrara y también la prohibición de comunicarse con ella. No lo cumplió y fue condenado a seis meses de prisión. Ahora, ha pedido su libertad alegando que padece un cáncer de gravedad, pero dos tribunales han desestimado su solicitud.

Primero lo ha hecho el juzgado de Lo Penal número 1 de Plasencia, en un auto que la defensa del investigado recurrió y ahora, el pasado 16 de enero, la Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado otro auto desestimando el recurso de apelación.

Maltratador habitual

La condena, de fecha 22 de octubre del 2024, se le impuso al considerarlo autor de un "delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar" (la orden de alejamiento) y era de seis meses de prisión. Además, por un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, se le impuso otra pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los hechos ocurrieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 16 de septiembre de 2022, pero anteriormente, ya había sido condenado por cinco delitos, "de maltrato habitual, amenazas, injurias, lesiones y amenazas". En total, a tres años y cuatro meses de prisión, además de a trabajos en beneficio a la comunidad y otras penas.

Juzgados de Plasencia, donde se ha condenado al autor de siete delitos relacionados con la violencia de género. / Toni Gudiel

Operado de un cáncer de laringe

En todo caso, el condenado había solicitado la suspensión de la ejecución de la pena de seis meses de prisión apelando, entre otros aspectos, a la normativa que faculta a los jueces para suspenderlas cuando "el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables".

Así, fue sometido a una intervención quirúrgica en septiembre del 2021, en la que se le extirpó un carcinoma de laringe en estadio 3, sin afectación nodular ni metástasis y con un tratamiento de radioterapia. Según el tribunal, no ha tenido recaídas y "puede hablarse de una situación estable". También alegó la toma de medicamentos para otras enfermedades como la diabetes y que sufre de problemas respiratorios como consecuencia de la operación, aunque en el auto se apunta que fue fumador.

Pena en Cáceres

El condenado se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Cáceres cuya finalización está prevista para el próximo 26 de marzo, a la que habría que sumar otros seis meses por el quebrantamiento de condena, ya que, pesa a la prohibición de alejarse de su víctima, volvió a convivir con la mujer y, además, "con ánimo de amedrentar a la víctima, en reiteradas ocasiones y mientras se encontraban en el domicilio familiar, realizó actos amenazantes frente a su pareja".

Dice su defensa que está "plenamente arrepentido" y ha participado en un curso de violencia de género realizado en el centro penitenciario de Cáceres, por lo que ha llevado un régimen penitenciario "excelente". También ha alegado que la prisión cacereña "carece de los medios adecuados de tratamiento de la enfermedad del recurrente".

No es incurable

Sin embargo, la Audiencia ha puesto de manifiesto que "las patologías que se reflejan en los informes médicos que se aportan con la petición de suspensión nos indican que estamos ante una enfermedad grave, pero no incurable -de hecho ha sido extirpado el tumor- por lo que carece de entidad suficiente para impedir la comisión de delitos, en particular delitos como los que han sido objeto de condena, por lo que el condenado conserva su peligrosidad criminal".

Además, subraya que el quebrantamiento de la medida cautelar "fue cometido antes y después de la laringectomía" a la que fue sometido. "Es decir, la enfermedad que ahora se invoca no le impidió al condenado delinquir, por lo que nada le impediría volver a hacerlo".

Alta probabilidad de delinquir de nuevo

También explica que, "si el penado tuviera una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, el Juez de Vigilancia Penitenciaria habría acordado la libertad condicional excepcional prevista en el artículo 91, núm. 1, párrafo segundo del Código Penal, esta vez sí, por motivos humanitarios, lo que no ha ocurrido".

Tampoco considera la Audiencia que exista "un pronóstico de comportamiento futuro favorable" y señala que "una persona condenada por siete delitos en un corto espacio de dos años, todos en el ámbito de la violencia de género, no puede ser merecedor de la suspensión ordinaria del artículo 80 núm. 2, ni de la extraordinaria del núm. 3 de dicho precepto del Código Penal, al existir un pésimo pronóstico de comportamiento futuro y la alta probabilidad de reiterar conductas delictivas que realizó cuando ya padecía la enfermedad que ahora se invoca".

Contra la resolución del tribunal no cabe ningún tipo de recurso.