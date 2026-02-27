Emma, María, Mara, Adriana y Shaila: las cinco alumnas del Monfragüe de Plasencia que han ganado una yincana regional

Emma Rama, María Camero, Mara Fernández, Adriana García y Shaila Grande. Todas son alumnas de cuarto de ESO del IES Parque de Monfragüe de Plasencia y acaban de superar a estudiantes de toda la región para ganar la quinta edición de la Yincana STEAM Librarium.

Se trata de una iniciativa que organiza anualmente la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La propuesta busca "acercar la ciencia y la tecnología al alumnado, prestando una atención especial al papel de las mujeres en estos ámbitos".

Hasta 76 equipos

Así lo ha destacado la Junta, que ha hecho hincapié además en que, en esta edición, han competido 76 equipos procedentes de distintos centros de Secundaria vinculados al proyecto Librarium Innovated.

Así, las alumnas placentinas han superado a los otros 75 equipos en una final que ha tenido lugar en el Centro Interactivo de Ciencia de Llerena Experimenta.

Los equipos finalistas de la Yincana STEAM, que ha ganado el instituto de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

Los premios

Precisamente, su premio consiste en que un grupo del centro educativo podrá visitar Experimenta durante el próximo curso escolar sin necesidad de solicitarlo. Se conoce como Diploma Experimenta, que se suma al trofeo de ganadoras, diplomas y a cinco tabletas, que se incorporarán al equipamiento tecnológico de su biblioteca escolar y que también han recibido el resto de equipos participantes.

En la última fase del concurso han competido los seis equipos que lograron clasificarse en la ronda previa, celebrada el pasado 11 de febrero.

Una de las pruebas de la yincana STEAM que ha ganado el instituto de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

La clasificación

El segundo puesto en la prueba final ha sido para el IES Cristo del Rosario de Zafra, seguido en tercer lugar por el IESO Galisteo de Galisteo. Han completado la clasificación el equipo del IES Donoso Cortés de Don Benito, en cuarta posición; el IES Virgen de Soterraño de Barcarrota, en quinto lugar y el IESO Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, en sexto.

El alcalde de Llerena, Daniel Lara, y el delegado provincial de Educación de Badajoz, Manuel Rico, han entregado a todos los grupos el trofeo con la posición alcanzada y un diploma acreditativo.

Talento femenino

Respecto a las pruebas que han superado, los ocho retos de la final del concurso han sido diseñados a partir de la información facilitada al alumnado durante la visita previa al centro Experimenta, en la que "han explorado espacios como el Experimentarium, la sala de luz, la sala interactiva, el planetario y el laboratorio".

Así, la Junta ha explicado que, a lo largo de la competición, los equipos han demostrado lo aprendido resolviendo ejercicios sobre física, química y el estado de la materia, entre otros. Además, "se han convertido por un día en miembros de la policía científica para resolver un caso empleando distintas técnicas científicas".

Para la Consejería de Educación, "la elevada participación consolida esta iniciativa como cita de referencia en el ámbito educativo, reforzando su labor de divulgación del talento femenino".