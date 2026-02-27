El plan de bacheo extraordinario de Plasencia se pone en marcha con la señalización de los baches

En el último pleno, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció una medida de urgencia, un plan extraordinario para tapar los baches que se multiplican por la ciudad, acrecentados por las lluvias de las últimas borrascas. Esta semana, se ha puesto en marcha ese plan.

El propósito era iniciarlo en cuanto el tiempo lo permitiera y las precipitaciones dieran una tregua, lo que se ha producido en los últimos días, y también como medida de urgencia mientras se licitan las obras de nuevos planes de asfaltado y bacheado.

Brigada y empresa

Lo primero que ha hecho el ayuntamiento, a través de sus técnicos, es identificar los baches y señalizarlos. Los operarios los han rodeado con un espray naranja, con lo que ya este jueves se han hecho aún más visibles para los conductores.

Una vez identificados, será el turno de taparlos. De una parte, y según dijo también Pizarro en el pleno ya se estaba llevando a cabo, se encargará la brigada de obras a través del asfalto en frío.

Para acabar con aquellos a los que no pueda llegar la brigada, el ayuntamiento ha formalizado un contrato menor con una empresa por más de 60.000 euros.

Primer plan de asfaltado

Todo mientras el gobierno local continúa con la tramitación para dos proyectos también relacionados con los baches. Por un lado, el plan de asfaltado, que llegará a un total de doce calles.

Tras su fiscalización por parte del departamento de Intervención, debe pasar por la junta de gobierno su licitación pública, de forma que lo lleve a cabo alguna empresa y tendrá que pasar por los trámites de adjudicación y firma del contrato, antes del inicio de las obras.

Fotogalería | Baches cada vez más profundos en Plasencia /

Bacheo para cuatro años

No obstante, Pizarro ha subrayado que no se pueden llevar a cabo si llueve ni con bajas temperaturas. A esto ha sumado también la obligación, a instancias de los servicios jurídicos, Intervención y Contrataciones, de licitar un plan de bacheo por un periodo de cuatro años.

Hace quince días, se encontraba también en los últimos trámites de fiscalización para poder sacarlo a licitación y, según ha destacado el alcalde, permitirá que, una vez adjudicado, el bacheo municipal en los próximos años sea más ágil, al no tener que pasar de nuevo por los procedimientos administrativos.

Segundo plan de asfaltado

La intención es también licitar un segundo plan de asfaltado para este año, aunque, de momento, ya están claras las calles que se asfaltarán por completo con el primer plan.

Se actuará en la carretera de Malpartida completa, desde el paseo de la Ribera hasta la Rambla de Santa Teresa; la avenida Felipe VI, desde la calle profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca y la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

Toni Gudiel

El plan incluirá también la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última la calle.

Más calles a asfaltar

Otras vías que se asfaltarán será Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín, así como la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, a la calle José Echegaray.

El plan también contempla asfaltar la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo y la calle Villa de la Mazuela completa, además de los aparcamientos de la avenida de Alemania entera y su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

También está previsto asfaltar la calle de la Estación, desde el inicio, y su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. De igual modo, el asfalto llegará a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.