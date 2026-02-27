El PSOE de Plasencia ya está en 'precampaña': edita 'Desde la calle' para fiscalizar la situación de la ciudad

El PSOE de Plasencia ha puesto el turbo para ganarse la confianza de los ciudadanos. Si hace unos días anunciaba una campaña de "escucha activa" a través de reuniones con colectivos sociales, ahora desvela que lo va a complementar con un producto impreso que editará y hará llegar a los ciudadanos a modo de "análisis crítico y constructivo de la situación actual de Plasencia".

Desde la calle es el nombre, tanto de la campaña como de lo que no define como "una hoja informativa puntual, sino un compromiso sostenido en el tiempo para recuperar el mantenimiento y el cuidado que Plasencia ha perdido bajo la gestión del actual gobierno local".

Contexto municipal

Estas iniciativas de la comisión ejecutiva municipal y el grupo municipal del PSOE, ambas con Alfredo Moreno al frente, parecen obedecer a un intento del partido por recuperar votantes y cambiar las tornas después de la debacle sufrida por los socialistas en las últimas elecciones autonómicas.

Se da la circunstancia de que, en estos comicios, el PSOE ha sido superado por Vox en seis colegios electorales de Plasencia y, aunque en unas autonómicas no siempre se vota igual que en unas municipales, todo apunta a que estas iniciativas persiguen recuperar al electorado a través de la crítica a la gestión del gobierno de Fernando Pizarro.

Sobre todo, teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que Pizarro no vuelva a presentarse como candidato a la alcaldía, lo que podría hacer perder votos al PP, aunque también Vox podría aumentar su representación, como ha hecho en las autonómicas.

Portada del producto impreso que ha editado el PSOE de Plasencia. / PSOE de Plasencia

Vía informativa

Con todo, el PSOE ha lanzado lo que defiende como una "nueva vía de comunicación e información dirigida a los vecinos y vecinas" y con la que pretenden "sacar a la luz la realidad que el ayuntamiento oculta tras la propaganda institucional".

En su primera entrega, que afirma que ya está llegando a los hogares y barrios de la ciudad, "se disecciona la obra estrella de Pizarro: un agujero económico de 4,7 millones de euros". El PSOE ha explicado que "el documento detalla la pérdida de 3 millones de fondos europeos por incapacidad técnica y el entierro de otros 1,7 millones en un edificio militar hoy en ruinas, dejando a la ciudad sin la prometida residencia".

Segunda la hoja de 'Desde la calle', editata por el PSOE de Plasencia. / PSOE de Plasencia

Altavoz de quejas

Además, subraya que Desde la calle "no solo pone el foco en la gestión económica, sino en el estado de los símbolos de la ciudad", al denunciar "el abandono de los paseos del río Jerte tras catorce años de desidia y la alarmante situación de la muralla de Plasencia, que presenta grietas y desprendimientos visibles".

"Queremos que cuando un placentino reciba el Desde la calle sepa que sus quejas tienen un altavoz real. No hablamos de grandes promesas electorales, hablamos de los baches que rompen amortiguadores; de las aceras levantadas y de un patrimonio que se desmorona mientras el alcalde mira para otro lado", señalan desde la agrupación local.

De los vecinos al PSOE

Por otro lado, el PSOE subraya que "la iniciativa nace con una clara vocación bidireccional" porque ha habilitado "canales directos (WhatsApp y correo electrónico) para que los vecinos envíen sus propuestas y reclamaciones".

Todo con el objetivo de que, "en los plenos municipales, se hable de lo que de verdad importa: la parada del bus, el alumbrado, los baches y el parking público".

"Escucha activa"

En cuanto a la campaña de escucha activa y, según ha explicado el secretario general del partido y portavoz del grupo municipal, Alfredo Moreno, la iniciativa tiene como objetivo "recabar inquietudes, propuestas y soluciones" ante lo que consideran una situación de "ineficacia, deterioro y abandono por parte del gobierno del Partido Popular, liderado por Fernando Pizarro".

Primeras reuniones del PSOE de Plasencia con colectivos sociales. / PSOE de Plasencia

La primera fase de esta campaña consiste en mantener encuentros con plataformas ciudadanas. Así, ya han comenzado una ronda de reuniones con diversas entidades "que han resurgido en los últimos años para revitalizar la ciudad". Entre ellas, han destacado al MSU-Norte de Extremadura, Manifiesto x Plasencia, Milana Bonita, Altup y la asociación de vecinos Intramuros.

En estos encuentros, "se ha establecido un calendario de actuación continuo para analizar las vías de mejora y las propuestas ciudadanas, con el objetivo de recuperar el crecimiento de Plasencia y garantizar la calidad de vida de sus vecinos".