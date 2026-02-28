Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Herida con policontusiones tras ser atropellada a última hora de la noche en Plasencia

La afectada, una mujer de 42 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto de la localidad

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia / POLICÍA LOCAL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Una mujer ha sido atropellada a última hora de la noche de este pasado viernes en Plasencia. Los hechos se registraron sobre las 23.00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba de un atropello en la calle Obispo Valera, a la altura de las escaleras.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y la Policía Local de Plasencia. Por el momento, se desconocen las causas del incidente.

Noticias relacionadas

Policontusiones

Según ha informado 112 Extremadura, como consecuencia del atropello, la afectada, una mujer de 42 años, sufrió policontusiones y fue trasladada en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado leve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
  2. El bar de Plasencia que hace tortillas de patata de 12 centímetros y torrijas todo el año
  3. La calle con más establecimientos cerrados por metro cuadrado de Plasencia está a un paso de la plaza Mayor
  4. La nueva adjudicataria de la ITV en Extremadura comenzará a prestar servicio en Plasencia el 13 de abril
  5. Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso
  6. Sorpresa en la plaza Mayor de Plasencia: jóvenes claman por la paz y la convivencia interpretando el mítico 'We are de world'
  7. Cuenta atrás para retirar la estructura metálica anexa a los pabellones militares de Plasencia
  8. Rociado con espray pimienta en Plasencia: cuándo es legal utilizarlo y sanciones por mal uso

Herida con policontusiones tras ser atropellada a última hora de la noche en Plasencia

Herida con policontusiones tras ser atropellada a última hora de la noche en Plasencia

El juzgado de Plasencia fija en 200.000 euros la responsabilidad civil por la muerte de una niña de dos años en el tiroteo de Plasencia

El juzgado de Plasencia fija en 200.000 euros la responsabilidad civil por la muerte de una niña de dos años en el tiroteo de Plasencia

Emma, María, Mara, Adriana y Shaila: las cinco alumnas del Monfragüe de Plasencia que han ganado una yincana regional

Emma, María, Mara, Adriana y Shaila: las cinco alumnas del Monfragüe de Plasencia que han ganado una yincana regional

El PSOE de Plasencia ya está en 'precampaña': edita 'Desde la calle' para fiscalizar la situación de la ciudad

El PSOE de Plasencia ya está en 'precampaña': edita 'Desde la calle' para fiscalizar la situación de la ciudad

Apela a un cáncer para pedir su libertad, tras siete delitos relacionados con la violencia de género en Plasencia

Apela a un cáncer para pedir su libertad, tras siete delitos relacionados con la violencia de género en Plasencia

El plan de bacheo extraordinario de Plasencia se pone en marcha con la señalización de los baches

El plan de bacheo extraordinario de Plasencia se pone en marcha con la señalización de los baches

Plasencia se presenta en la FIO 2026 como 'ciudad alada', con un relato audiovisual de sus aves y paisajes

Plasencia se presenta en la FIO 2026 como 'ciudad alada', con un relato audiovisual de sus aves y paisajes

Cuenta atrás para retirar la estructura metálica anexa a los pabellones militares de Plasencia

Cuenta atrás para retirar la estructura metálica anexa a los pabellones militares de Plasencia
Tracking Pixel Contents