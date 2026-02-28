Suceso
Herida con policontusiones tras ser atropellada a última hora de la noche en Plasencia
La afectada, una mujer de 42 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Virgen del Puerto de la localidad
Una mujer ha sido atropellada a última hora de la noche de este pasado viernes en Plasencia. Los hechos se registraron sobre las 23.00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba de un atropello en la calle Obispo Valera, a la altura de las escaleras.
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y la Policía Local de Plasencia. Por el momento, se desconocen las causas del incidente.
Policontusiones
Según ha informado 112 Extremadura, como consecuencia del atropello, la afectada, una mujer de 42 años, sufrió policontusiones y fue trasladada en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado leve.
- Más de 70 personas, excluidas del procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública en Plasencia
- El bar de Plasencia que hace tortillas de patata de 12 centímetros y torrijas todo el año
- La calle con más establecimientos cerrados por metro cuadrado de Plasencia está a un paso de la plaza Mayor
- La nueva adjudicataria de la ITV en Extremadura comenzará a prestar servicio en Plasencia el 13 de abril
- Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso
- Sorpresa en la plaza Mayor de Plasencia: jóvenes claman por la paz y la convivencia interpretando el mítico 'We are de world'
- Cuenta atrás para retirar la estructura metálica anexa a los pabellones militares de Plasencia
- Rociado con espray pimienta en Plasencia: cuándo es legal utilizarlo y sanciones por mal uso