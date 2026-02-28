Herida con policontusiones tras ser atropellada a última hora de la noche en Plasencia

Una mujer ha sido atropellada a última hora de la noche de este pasado viernes en Plasencia. Los hechos se registraron sobre las 23.00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba de un atropello en la calle Obispo Valera, a la altura de las escaleras.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y la Policía Local de Plasencia. Por el momento, se desconocen las causas del incidente.

Policontusiones

Según ha informado 112 Extremadura, como consecuencia del atropello, la afectada, una mujer de 42 años, sufrió policontusiones y fue trasladada en ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado leve.