El juzgado de Plasencia fija en 200.000 euros la responsabilidad civil por la muerte de una niña de dos años en el tiroteo de Plasencia

A las diligencias previas que se están llevando a cabo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia por la responsabilidad penal de los investigados -ahora en prisión preventiva- por la muerte de una niña de dos años y las lesiones a una joven como resultado del tiroteo ocurrido el 30 de marzo de 2025 en San Lázaro se ha sumado una actuación paralela.

El magistrado ha decretado en un auto la apertura de una pieza separada por la responsabilidad civil de los encausados, que ha fijado en 200.000 euros por la muerte de la menor, que recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que fue el que resultó mortal, y otros 10.000 por las lesiones provocadas a la joven, de 25 años entonces, por otro disparo que le dio en un pie.

Fianza o embargo

En el auto, el juez ha ordenado decretar el "embargo preventivo de los bienes" de todos los encarcelados "en cantidad bastante para cubrir la responsabilidad civil", siempre y cuando "no prestasen fianza bastante".

Les dio un plazo de quince días para ello, pero, al haber presentado un recurso dos de los investigados, continuó el procedimiento en la Audiencia Provincial de Cáceres con una vista oral, que ha tenido lugar en enero y en la que presentaron las alegaciones que consideraron.

El juez ve indicios de culpabilidad

Ahora, el tribunal provincial ha dado la razón al juzgado placentino. En un auto de este mes de enero, señala, por un lado, que, para el juez instructor, "existen indicios fundados de la comisión del delito por parte de los seis investigados", lo que justificaría la "medida cautelar de carácter patrimonial", es decir, la imposición de la fianza o el embargo.

Sin embargo, para los recurrentes, es prematura, por el momento, la apertura de la pieza separada y la adopción de medidas cautelares "habida cuenta de que no ha sido determinada la autoría del fallecimiento de la menor".

La Audiencia, de acuerdo

Como respuesta, la Audiencia de Cáceres ha apelado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza suficiente para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes".

Así, esa evidencia de indicios racionales de criminalidad y "su conjunción con el peligro de demora es el que fija el momento en que el juez puede adoptar las referidas garantías, con independencia de la fase procesal en la que la causa se encuentre", indica la Audiencia.

No se puede recurrir más

Considera también que la decisión del juzgado de Plasencia es conforme a Derecho y se ajusta a los requisitos que exige la Ley y, además, los recurrentes no han indicado "cuáles serían las infracciones o vulneraciones en que podría haber incurrido el auto dictado".

Como consecuencia, la Audiencia ha desestimado el recurso y ratificado el auto del juzgado de Instrucción y además, su resolución es firme, con lo que no se puede seguir recurriendo y los encarcelados tendrán que hacer frente a la fianza o el embargo.

Heridas cuando se escondían

La muerte de la menor de dos años y las lesiones en la joven de 25 se produjeron cuando ambas se encontraban escondidas en una vivienda de San Lázaro, junto a la madre de la niña y más personas.

Según han declarado, estaban en la calle cuando escucharon a los vecinos advertir de que se estaban produciendo disparos, por lo que corrieron a esconderse. Sin embargo, la puerta de la vivienda era de cristal y varias balas lo atravesaron para impactar en la niña y la joven.

Los impactos de bala

Según los informes recopilados hasta ahora, sobre todo el de la Policía Científica de la Policía Nacional, un grupo de hombres del clan de los Hilarios, procedentes de Gabriel y Galán, acudieron en coche a San Lázaro, a la vivienda del líder del clan de los Loletes por una disputa previa y comenzó el tiroteo.

No se han encontrado impactos de bala en ninguna vivienda de los Loletes, solo en la dirección en la que el coche con los Hilarios huyó a toda velocidad. Además, el vehículo terminó con 19 impactos, que se suman a los que recibieron la niña y la mujer.