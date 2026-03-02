Cinco autobuses urbanos antiguos, al depósito de vehículos de Plasencia al estar ya fuera de servicio.

Hay quien ha pensado que se había averiado un autobús urbano en Plasencia y se lo estaba llevando la grúa al ver este lunes a un vehículo remolcando uno de los autobuses antiguos, los que están pintados en verde y rojo.

Sin embargo, no se ha tratado de ninguna avería sino de un traslado, de vehículos que ya finalizaron con creces su vida útil y están fuera de servicio.

A la finca Capote

Según han explicado desde la Cooperativa Los Arcos, adjudicataria del servicio, los autobuses antiguos se están trasladando desde sus instalaciones hasta el depósito municipal de vehículos, situado en la finca Capote, en la salida de Plasencia por la carretera de Montehermoso.

Son un total de cinco los que permanecerán ya en la finca municipal, mientras que un sexto todavía continúa en servicio.

Buses de Madrid

Este se suma a los otros once vehículos que se han incorporado a la flota desde el año 2024 a través de diversas gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Plasencia con otros municipios de España.

Así, en mayo de 2024, se pusieron en circulación cinco autobuses procedentes de Madrid, de segunda mano y por los que el consistorio pagó unos 30.000 euros, a razón de 6.000 euros por vehículo.

Así ha sido el estreno de los nuevos autobuses urbanos de Plasencia / TONI GUDIEL

El hándicap de estos vehículos es que deben acudir a una gasolinera cerca de Cáceres, situada a 65 kilómetros de Plasencia, para poder repostar porque es la única de la zona que cuenta con el gas que consumen.

El objetivo, según se anunció en su estreno, era que Plasencia contara en el futuro con una gasolinera en la ciudad, pero se trata de una infraestructura que una empresa deberá hacer nueva y todavía no se ha hecho realidad.

Los de Alicante

Pocos meses después, en septiembre del mismo año, llegaron otros cuatro autobuses, procedentes de Alicante y, en este caso, cedidos por el ayuntamiento de la Comunidad Valenciana gracias a un convenio de cesión.

En el convenio "solo pedían que a cambio hubiera una publicidad turística de la ciudad en dos de los autobuses durante dos meses", explicó entonces el alcalde, Fernando Pizarro.

Toni Gudiel

Sin subvención

El regidor también destacó un dato que hace que Plasencia no reciba ninguna subvención por el autobús urbano, que la ciudad no tiene la "obligación de prestar este servicio" al tener menos de 50.000 habitantes. No obstante, "en los años 70 se creó el servicio por las condiciones de orografía" del municipio.

A los autobuses madrileños y alicantinos se han añadido dos completamente nuevos, minibuses eléctricos, que comenzaron a circular en el verano del año pasado. Se adjudicaron a una empresa de Barcelona por un total de 303.000 euros y el ayuntamiento también adjudicó la infraestructura de recarga, que está instalada en la finca Capote.

Más viajeros

Con todo, los últimos datos sobre el uso del autobús urbano que ha dado el concejal David Dóniga el pasado enero señalan que superó en el 2025 los 500.000 movimientos, en concreto 513.249, lo que supone un 8% más que en 2024 (474.874) y "38.375 viajeros más".

Precisamente, el edil ha destacado el aumento de la flota de vehículos y considera que estas incorporaciones "han mejorado el servicio".

Nuevo servicio

Dóniga ha defendido que el autobús urbano cumple con su función de "facilitar la movilidad, reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia una ciudad más sostenible, más accesible y más ordenada", aunque ha señalado que "todo es mejorable".

En este sentido, ha subrayado que el ayuntamiento ya ha adjudicado la redacción del nuevo pliego de condiciones del servicio y que la empresa encargada ha comenzado el trabajo con "las primeras reuniones".

Más rutas

Ha asegurado que el nuevo contrato, traerá "nuevas unidades y nuevas rutas, en virtud del crecimiento que ha tenido la ciudad durante los últimos años". Respecto a los nuevos recorridos, ha explicado que, antes de definirlos, el equipo de gobierno hablará con los grupos políticos, así como con asociaciones empresariales y vecinales, para que el servicio sea "mejor y más cercano a los ciudadanos".