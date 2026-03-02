Monseñor Brotóns, obispo de Plasencia, llama a la paz tras los graves acontecimientos en Irán y Oriente Medio

Ante los graves sucesos registrados en Irán y en diferentes puntos de Oriente Medio, el Obispo Monseñor don Ernesto Jesús Brotóns, ha difundido un mensaje en el que muestra su inquietud por la situación internacional y recuerda que la violencia no es el camino para alcanzar la estabilidad.

El prelado ha subrayado que la paz solo puede construirse a través del diálogo y la responsabilidad moral de los líderes implicados en los conflictos. En su comunicado, se ha unido a las palabras del Papa pronunciadas este domingo, en las que se advierte sobre el riesgo de una tragedia de grandes dimensiones si no se detiene la espiral de violencia.

En su mensaje, Monseñor Brotóns recoge las palabras del Santo Padre: “La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”. Asimismo, se hace un llamamiento directo a las partes implicadas en los conflictos: “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamamiento encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, ha dicho.

El mensaje también recuerda que, además de Oriente Medio e Irán, existen otros conflictos sangrantes activos en el mundo, como los de Ucrania, Pakistán y Afganistán, que continúan causando víctimas y sufrimiento entre la población civil.

En este sentido, se insiste en la necesidad de que la diplomacia recupere su papel central y se promueva el bien de los pueblos, que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia.

Monseñor Brotóns concluye su mensaje invitando a continuar rezando por la paz en todos los conflictos del mundo: “Recemos juntos para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo. Solo la paz, don de Dios, puede sanar las heridas entre los pueblos”, ha concluido el Obispo de Plasencia.