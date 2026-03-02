Nuevo acto vandálico en un comercio del centro de Plasencia, que ha terminado con el escaparate fracturado.

El centro de Plasencia ha vuelto a sufrir un acto vandálico. En este caso, ha sido un comercio, situado en la calle del Rey, la víctima del vandalismo, que en ocasiones se produce los fines de semana.

La afectada ha sido la tienda Domestica y el suceso ha tenido lugar en la madrugada del viernes al sábado, según ha explicado su propietaria.

No hay cámaras

El cristal del escaparate ha terminado con un importante golpe que, aunque no lo ha roto por completo, sí obligará a cambiarlo en cuanto sea posible.

La dueña del comercio ha denunciado el suceso ante la policía, pero inicialmente, nada se sabe del autor o autores porque no hay cámaras en la calle que pudieran grabar lo ocurrido.

Cristal de seguridad

Tampoco se sabe si la fractura del cristal se ha debido al lanzamiento de algún objeto pesado, o a un empujón o similar. No obstante, se trata de un cristal de seguridad, con un grosor importante.

Mientras espera que el seguro reponga el escaparate, la propietaria lamenta lo ocurrido por el susto y el trastorno que supone tener que gestionar ahora el cambio de cristal al tiempo que mantiene el día a día de su negocio como autónoma.

Escaparate de la tienda Domestica en la calle del Rey, roto por un acto vandálico. / Toni Gudiel

Otros actos

El vandalismo es uno de los problemas que ha denunciado en varias ocasiones la asociación Intramuros de Plasencia. El de Doméstica no es el único escaparate de la zona centro que ha sufrido daños en los últimos años y a esto habría que añadir las pintadas y grafitis en fachadas de locales o fachadas de viviendas. Incluso alguna de estas ha sufrido también la rotura de una puerta.

No se producen todos los fines de semana y se dan principalmente en calles donde están ubicados establecimientos de ocio nocturno, como Cartas y la calle Talavera, tras la salida multitudinaria de los clientes a la calle.

Cámaras en el centro

Ya en el 2021, la asociación vecinal Intramuros pidió al ayuntamiento la instalación de cámaras en el centro de Plasencia. "En Badajoz se van a poner y en Madrid ya las hay, queremos que se pongan en Plasencia". Así lo manifestó su presidente, Julián Gutiérrez, en una reunión de la asociación con el concejal de Interior, David Dóniga. Precisamente, pidió las cámaras, sobre todo, para luchar contra el vandalismo.

Según Gutiérrez, el beneficio de instalarlas es que, por un lado, actuarían como efecto disuasorio y, por otro, servirían "para ayudar a la policía a esclarecer los actos vandálicos y todo tipo de infracciones". Era consciente de la necesidad de permisos, pero instó al ayuntamiento a solicitarlos.

Conciencia cívica

El concejal de Interior, David Dóniga, ya señaló en una ocasión el año pasado sobre el vandalismo que "no es rebeldía, es una falta de respeto hacia nuestra ciudad y quienes vivimos en ella". Por eso, ha pedido "responsabilidad y conciencia cívica. Cuidar Plasencia es tarea de todos".

Qué dice el Código Penal

El vandalismo es un delito tipificado en el Código Penal en distintos artículos, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del acto. Las penas varían en función del daño que se haya causado y de la intención y las sanciones van desde multas económicas hasta penas de prisión, que pueden oscilar entre unos meses y varios años, o trabajos a la comunidad.

No obstante, las penas pueden ser mayores si el acto vandálico se produce contra bienes de interés cultural o histórico; si el autor es reincidente; si se ha cometido en citas multitudinarias o manifestaciones o si afecta a servicios esenciales como el transporte y la sanidad.

¿Qué deben hacer las víctimas?

Si se es víctima de un acto vandálico, se recomienda tomar imágenes de lo ocurrido -una pintada o un cristal roto-, además de denunciarlo ante la policía y preguntar por testigos o cámaras que pudieran haberlo grabado.