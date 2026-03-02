El número de apartamentos turísticos se dispara en Plasencia y ya superan los cien

El parque de apartamentos turísticos en Extremadura ha aumentado en 2025 en comparación con el año anterior y Plasencia ha formado parte de ese boom. No hay más que consultar las juntas de gobierno locales del ayuntamiento para observar la cantidad de licencias de obras o aperturas que se aprueban para este tipo de alojamientos vacacionales.

Precisamente, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX) ha destacado que este tipo de alojamiento se ha consolidado como "una modalidad ya estructural dentro del sistema turístico regional" y los datos reflejan "el peso creciente de este tipo de alojamiento en la economía local, el empleo y la actividad turística, tanto en entornos urbanos como rurales".

El 10% en la provincia

En el caso de Plasencia y, en comparación con los datos de la provincia, la capital del Jerte cuenta con el 10% de los apartamentos en funcionamiento en Cáceres.

Fotogalería | El número de apartamentos turísticos se dispara en Plasencia / Toni Gudiel

Según, según el análisis de la asociación regional, la provincia cuenta con 1.214 unidades de alojamiento (número de apartamentos vinculados a cada licencia), mientras que Plasencia ha superado ya los cien, con un total de 115 unidades de alojamiento.

En cuanto a las licencias administrativas, la provincia cuenta con 619 y Plasencia con 61, por lo que se mantiene también ese volumen del 10%.

Casi 40 más que en 2022

Como dato también comparativo, la Junta de Extremadura señaló en enero del 2023 que los apartamentos turísticos que tenía contabilizados al cierre del 2022 eran un total de 76, es decir, 39 menos que los que había al finalizar 2025 y, aun así, el aumento ese año con respecto al 2021 había sido de un 21,6%.

Esto significa que el crecimiento de estos alojamientos ha sido progresivo en los últimos años.

Visitantes todo el año

Para APTUEX, el hecho de que se superen ya los cien apartamentos turísticos en Plasencia supone que "este modelo de alojamiento refuerza la capacidad" de la ciudad "para acoger visitantes durante todo el año, favoreciendo la desestacionalización y el consumo en el tejido económico local".

Lo cierto es que, si solo fueran rentables en fechas puntuales, no sobrevivirían abiertos, ni tampoco este modelo de negocio resultaría tan atractivo para los promotores.

En la zona centro

Salvo casos puntuales, cabe destacar que la gran mayoría de los apartamentos turísticos de Plasencia están situados en el casco histórico, en el entorno de la plaza Mayor, y sus alrededores.

El presidente de la asociación vecinal Intramuros, Julián Gutiérrez, considera que "puede ser una forma de recuperar casas abandonadas del casco histórico". Además, señala que, "ante la falta de hoteles, puede mitigar la falta de alojamiento para el turismo".

Aun así, cree que no es la solución para la "evasión de vecinos del centro a otros distritos de la ciudad", lo que conlleva "un vaciamiento del centro. Llevamos camino de un centro no abierto y comercial sino cerrado y vacío de vecinos y comercio".

Asociación local

En julio del 2024, la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, Altup, se quejó de su aumento; señaló que no había "demanda para tantos" y sí una "saturación" y pedía que se limitaran las licencias.

Su presidente, Teo Magdaleno, ha señalado que "quizás sean excesivos porque no se están llevando a cabo unas políticas económicas y turísticas que mejoren la visitas a Plasencia" y también apunta a la carencia de mejores vías de comunicación hacia la ciudad, como la reapertura del Ruta de la Plata o el aumento del servicio de trenes, sobre todo los fines de semana.

Altup también cree que debe haber una mejor regulación para que "el centro de Plasencia no se quede vacío".

Concejalía de Turismo

Sin embargo, la concejala de Turismo del ayuntamiento, Belinda Martín, destacó que la ciudad "podría tener más apartamentos, ya que muchos días se pasa el 100% de ocupación" y afirmó rotunda que el ayuntamiento no iba a "parar ninguna licencia" que le llegara relativa a apartamentos turísticos".

La edil ha defendido que el sector "crea empleo en la ciudad, no hay preocupación por parte de los empresarios y el turismo está creciendo".