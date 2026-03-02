Un vídeo de un vecino ayuda a identificar a un conductor ebrio que se fugó tras chocar con varios coches en Plasencia

Controles policiales y colaboración ciudadana. Ese tándem ha hecho posible identificar a un conductor borracho que, el sábado por la tarde, golpeó a varios coches aparcados en Plasencia y después se dio a la fuga.

Según ha comunicado el ayuntamiento, la Policía Local recibió el aviso de un vecino cuyo vehículo había sido golpeado por el conductor ebrio, que tras el golpe, abandonó el lugar de los hechos.

Vídeo del choque

Se da la circunstancia de que un segundo ciudadano aportó a los agentes un vídeo en el que "se observaba claramente la colisión" y esto permitió identificar el vehículo implicado e iniciar su localización.

Además, según el parte policial, minutos después se recibió aviso de un nuevo accidente en el que estaba involucrado el mismo coche, por lo que se trasladaron a la zona y allí pudieron practicar las pruebas de alcoholemia al conductor.

El test dio un resultado positivo de 0,95 mg/l en aire espirado, una cantidad "muy superior a la permitida", por lo que los agentes procedieron a su detención.

Otro choque con vehículos

No fue el único conductor ebrio al que pilló la policía esa jornada, ya que, durante la madrugada, los agentes de la jefatura local intervinieron en un accidente de tráfico en el que otro hombre, que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, colisionó contra dos vehículos correctamente estacionados.

Tras someterse a la prueba de alcoholemia, también arrojó un resultado positivo, por lo que igualmente fue detenido y se instruyeron los correspondientes atestados por delito contra la seguridad vial.

Multa de 1.000 euros

Por otro lado, y también el mismo sábado, dentro de un control preventivo de seguridad vial, un conductor arrojó un resultado positivo en dos tipos de drogas, cocaína y opiáceos.

En este caso, fue propuesto para una sanción administrativa con una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción. Además, el vehículo quedó inmovilizado conforme a la normativa vigente.

Sin carné de conducir

A su vez, en la tarde del viernes, agentes de la Policía Local detuvieron al conductor de un turismo que circulaba sin permiso de conducción.

La intervención se saldó con la instrucción de diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Policía Local y Nacional, unidas

Estas actuaciones ha sido fruto de varios dispositivos de control que la Policía Local de Plasencia ha desarrollado durante el fin de semana en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, centrados en la seguridad vial y la prevención de conductas de riesgo al volante.

El intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha subrayado que "la presencia conjunta en la calle y los controles preventivos permiten detectar conductas muy graves que, de otro modo, podrían tener consecuencias irreparables".

El concejal de Interior de Plasencia (izquierda), junto al intendente José Antonio Quijada. / Toni Gudiel

Además, ha querido hacer hincapié en que "conducir sin permiso o bajo los efectos de sustancias "supone un riesgo directo para el resto de los usuarios de la vía".

Refuerzo de controles

Por su parte, el concejal de Interior, David Dóniga, ha señalado que el ayuntamiento va a continuar reforzando estos dispositivos "porque la seguridad vial es una prioridad y no podemos bajar la guardia ante comportamientos que ponen en peligro a toda la ciudadanía".

Además, ha destacado que "la colaboración entre cuerpos policiales y la implicación vecinal, como en este caso con la aportación del vídeo, resultan fundamentales para esclarecer los hechos con rapidez".

También, la Policía Local ha querido insistir en la importancia de "mantener una conducta responsable al volante y ha advertido del "grave riesgo que supone conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas".