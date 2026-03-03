Adiós a las manchas en las calles del centro de Plasencia: el ayuntamiento pone en marcha un plan integral de limpieza de cara a la Semana Santa

Ni rodaduras de vehículos, ni restos de aceite u otros líquidos o manchas de chicles pegados en el suelo. Se acerca la Semana Santa y el Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado la puesta en marcha del plan de limpieza integral de las calles de la zona centro para mejorar su imagen, más aún cuando la celebración religiosa se estrena como Fiesta de Interés Turístico Nacional y empieza la temporada alta del turismo.

Se trata del plan correspondiente al primer semestre de 2026, que ha comenzado este lunes, 2 de marzo, y terminará el 17 de abril, ya pasada la Semana Santa, con el objetivo de "reforzar la limpieza y conservación del entorno monumental y comercial de la ciudad".

Horario de madrugada

Según ha señalado el gobierno local, este plan especial, que llegará "a las principales calles y plazas del centro histórico", se ejecutará en horario nocturno —entre las doce de la noche y las seis de la madrugada— para "evitar interferencias con el tránsito de peatones y vehículos, así como con la actividad comercial y hostelera".

La planificación contempla "actuaciones de limpieza en profundidad: eliminación de manchas; decapado de pavimentos y repasos posteriores en las zonas principales, garantizando un tratamiento integral y progresivo de todo el ámbito de actuación", ha detallado el ayuntamiento.

Cortes de calles y la policía

Además, ha advertido que, para asegurar la correcta ejecución de los trabajos, se tomarán varias medidas, como el corte "puntual de las calles afectadas, durante las horas de intervención" y la vigilancia, por parte de la Policía Local, del cumplimiento de la prohibición de estacionamiento en las vías incluidas.

Además, en los soportales de la plaza Mayor y espacios con terrazas, "los establecimientos hosteleros deberán retirar mesas, sillas y demás elementos durante las noches programadas, conforme a la ordenanza municipal vigente".

Con el menor ruido posible

El ayuntamiento ha afirmado que los trabajos se realizarán "con el menor nivel de ruido posible y extremando las precauciones para evitar molestias o daños en fachadas y locales comerciales".

El gobierno local ha solicitado la "colaboración ciudadana para facilitar el correcto desarrollo de este plan, que redundará en una mejora sustancial de la imagen, salubridad y mantenimiento del centro urbano".

Las calles que se limpiarán y días correspondientes • 2 de marzo (lunes): Rincón de San Esteban • 3 de marzo (martes): Calle Las Claras, Santa María y Corregidor • 4 de marzo (miércoles): Calle Talavera y Calle Maldonado • 5 de marzo (jueves): Calle Los Quesos • 6 de marzo (viernes): Plaza de San Martín y Resbaladeros • 9 de marzo (lunes): Puerta Berrozana y Esparrilla • 10 de marzo (martes): Calle Zapatería • 11 de marzo (miércoles): Calle Zapatería, Plaza de Ansano y Vargas • 12 de marzo (jueves): Calle Coria y Plaza San Nicolás • 13 de marzo (viernes): Calle Coria, Calle Las Veras y Rincón Magdalena • 16 de marzo (lunes): Calle Ancha • 17 de marzo (martes): Plaza Santa Ana y Calle del Rey • 18 de marzo (miércoles): Calle del Rey y Plazuela Sosa • 19 de marzo (jueves): Soportales (lado derecho, Bar Español) • 20 de marzo (viernes): Soportales (lado izquierdo, Puerta Ayuntamiento y Bar Gredos) • 23 de marzo (lunes): Soportales parte baja (Bar Globo, Farmacia…) • 24 de marzo (martes): Bandeja Central • 25, 26 y 27 de marzo (miércoles a viernes): Calle Trujillo • 30 y 31 de marzo: Repaso de manchas en calles principales ya decapadas ABRIL • 1 de abril (miércoles): Repaso de manchas en calles principales ya decapadas • 6 de abril (lunes): Calle Toro y Calle del Sol • 7 y 8 de abril (martes y miércoles): Calle del Sol • 9 de abril (jueves): Calle Santa Ana • 10 de abril (viernes): Calle Santa Ana y San Ildefonso • 13 de abril (lunes): Calle Cartas, Borrego y Pollo • 14 de abril (martes): Calle Pedro Isidro, Vidrieras y La Tea • 15 de abril (miércoles): Calle Las Escuelas, Las Rosas y San Pedro (repaso) • 16 y 17 de abril (jueves y viernes): Repaso ligero calles principales del centro

El último plan

La última vez que se ha realizado un plan de limpieza en Plasencia ha sido las pasadas Navidades, con motivo de la celebración de la Nochebuena y Nochevieja.

Ante las quejas de la asociación vecinal Intramuros porque algunas calles del centro se habían convertido, debido a las cañas y el tardeo de Nochebuena, en un "basurero" y un "urinario", el PSOE preguntó por la situación en el pleno.

Entonces, el concejal delegado, José María Nisa, señaló que, durante las fiestas navideñas, existía un "plan extraordinario de limpieza".

El edil subrayó que, cuando los vecinos se levantaran, a las siete de la mañana, los contenedores estarían ya vacíos y las calles limpias.