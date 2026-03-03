Zona centro
Inside cierra su tienda en Plasencia y agrava la crisis de las franquicias en la ciudad
El cierre de la tienda Inside en Plasencia, ubicada en la céntrica calle del Sol, se suma a otras franquicias que han cesado su actividad comercial en los últimos años
Plasencia es, ante todo, una ciudad de servicios y el comercio juega un papel protagonista, al igual que la hostelería y los alojamientos. Su denominado Centro Comercial Abierto siempre ha sido un ejemplo, sobre todo, su milla de oro, la calle del Sol.
Sin embargo, en los últimos años, placentinos y comarcanos se están quedando sin franquicias de ropa y, a los cierres de Pull and Bear, Bershka y Kiddy's Class se ha sumado ahora el de Inside.
5.000 euros de alquiler
Situada en la calle del Sol, el local está actualmente en alquiler. Según la inmobiliaria que lo gestiona, Téllez, cuenta con 197 metros de espacio y su precio de alquiler puede haber sido uno de los motivos del cierre, 5.000 euros.
No es la máxima cantidad que se paga en esta céntrica calle de Plasencia, ya que, según establecimientos consultados, hay alquileres que superan incluso los 7.000 euros.
El mayor de la calle en alquiler
Según señala el portal inmobiliario, el local de Inside se encuentra actualmente "en proceso de proyecto para ampliación de fachada, con el objetivo de alcanzar hasta 7,20 metros lineales, lo que supondrá una mejora sustancial en impacto visual, escaparate y presencia de marca".
Subraya que es "ideal para operadores que buscan visibilidad y posicionamiento dominante en el eje comercial número uno de la ciudad". Además, pese al precio del alquiler, se promociona como una "oportunidad única por tratarse del local mayor superficie actualmente disponible en esta solicitada calle".
Cierre de 91 tiendas
Además del precio del alquiler, el incremento de la venta on-line es otro de los motivos que está llevando al cierre de franquicias, aunque, en el caso de Inside, no se ha tratado solo de echar la persiana a la tienda de Plasencia.
Según recogió el portal económico Cinco Días el pasado octubre, Liwe Española, la empresa de moda dueña de la cadena de tiendas Inside, había cerrado, a lo largo de los ocho primeros meses del año hasta 91 tiendas en toda España debido a sus malos resultados económicos globales, con pérdidas de 18 millones de euros en el primer semestre del año.
Otros alquileres en otras calles
Como dato de comparación, otro local en la calle del Sol, de 90 metros, se alquila actualmente por 2.500 euros. Ningún otro local supera esta cifra de los que Téllez tiene en alquiler.
Los más cercanos cuestan 2.000 euros y están situados, uno junto a la avenida del Valle, con 500 metros de terreno, y otro en Céntrica, junto al Mc Donald's y tiene 138 metros.
En cuanto a precios, en la avenida de España se alquila uno de 375 metros por 1.000 euros mensuales y, en otras vías céntricas, hay uno en la calle Talavera por 700 euros; otro en la calle Trujillo por 400; uno en la calle Zapatería por 300 y, en la zona del caballo, se encuentra uno de 180 metros por 1.500 euros.
Valoración de las asociaciones
El presidente de la asociación de comerciantes Zona Centro y de la federación de comercio Fescop, Fernando Santiago, señaló tras el cierre de Bershka que "afecta al resto del comercio", ya que las franquicias "atraen a mucha gente y jóvenes de las comarcas".
Además, Santiago destacaba que, en el casco histórico de Plasencia, existe una buena "simbiosis y sinergia" entre las franquicias y el comercio tradicional y además, aquellas dan empleo a personas de la zona.
En ese momento, ya apuntaba como causas a la "competencia muy feroz de internet" y también a la subida de los precios, alquileres e impuestos, unida a la "bajada del consumo".
