Plasencia se prepara para recibir a más de 200 tunos, en el XI Certamen de Tunas 'Ciudad de Plasencia'.

Capas negras adornadas con cintas de colores, guitarras, bandurrias, serenatas, pasacalles... Todo se podrá ver en Plasencia el próximo fin de semana gracias al XI Certamen de Tunas Ciudad de Plasencia, que reunirá a más de 200 tunos de toda España en la capital del Jerte.

La organización ha destacado que Plasencia "volverá a llenarse de música, tradición y espíritu universitario" gracias a esta iniciativa, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de marzo, viernes y sábado. "Durante ese fin de semana, el casco histórico se convertirá en escenario de serenatas, pasacalles y actuaciones en las que el público podrá disfrutar de la alegría y el romanticismo propios de la tuna", ha subrayado.

Las tunas participantes

El certamen está organizado por la Tuna Universitaria de Plasencia, con la ayuda de la Tuna Femenina Universitaria de Plasencia y la colaboración del ayuntamiento y reunirá en esta edición a cuatro tunas procedentes de distintos puntos del país, que competirán por los diferentes premios del certamen.

La tuna universitaria de Plasencia, sobre el escenario, en una edición anterior del certamen. / Víctor Díez

Las participantes serán la Tuna Femenina Universitaria de Salamanca, la Tuna de Derecho de la Universidad de La Laguna (Tenerife), la Tuna de Ciencias Sociales y Comunicación de Jerez de la Frontera y la Tuna de Magisterio de Málaga. Cada una de ellas "aportará su repertorio y estilo, ofreciendo actuaciones cargadas de tradición, humor y calidad musical", ha resaltado la organización.

El programa

El certamen comenzará el viernes día 6, a las 19.30 horas, con el concurso de rondas, en el claustro del Centro Cultural Las Claras, un entorno histórico que servirá de escenario para "las serenatas que las tunas interpretarán al caer la tarde, en uno de los momentos más emotivos y tradicionales del certamen".

Ya el sábado, las actividades comenzarán a las doce, con el concurso de pasacalles, por el que las tunas recorrerán la céntrica calle del Sol "llenando la ciudad de música, color y alegría mientras las tunas interpretan sus canciones entre vecinos y visitantes".

La gran final

Por la tarde, a partir de las seis, tendrá lugar la final del concurso en el teatro Alkázar, donde cada tuna presentará su espectáculo completo ante el público y el jurado.

El precio de las entradas será de 4 euros, con el objetivo de "facilitar que toda la ciudadanía pueda disfrutar del evento".

Música, tradición y convivencia

La organización ha querido destacar que el Certamen de Tunas Ciudad de Plasencia se ha consolidado con el paso de los años como un "encuentro cultural muy esperado, tanto por los aficionados a la música universitaria, como por quienes desean disfrutar del ambiente festivo que generan las tunas en la ciudad".

De esta forma, durante estos días, "Plasencia vivirá un ambiente especial en el que las capas negras adornadas con cintas de colores, las guitarras, bandurrias y laúdes y las voces de los tunos llenarán las calles de melodías que forman parte del patrimonio cultural universitario español".

Siglos de Historia

Han querido hacer hincapié también en que la tuna, "con siglos de historia, representa una de las tradiciones más vivas y queridas de la vida universitaria en España. Sus canciones, muchas de ellas dedicadas al amor, la amistad y los viajes, han pasado de generación en generación, conservando una belleza musical que sigue emocionando al público allí donde se interpretan".

La organización ha invitado "a todos los ciudadanos y visitantes" a acercarse a disfrutar de esta cita que, durante un fin de semana, "convertirá a Plasencia en un auténtico escenario musical al aire libre, donde tradición, alegría y convivencia se unen al ritmo de las guitarras y las voces de la tuna".