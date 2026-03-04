Arrieros Plasencia 2026: seis cocineros, tres estrellas Michelin y una cita gastronómica benéfica en Plasencia

Llegó el día de Arrieros Plasencia 2026. Este miércoles, tendrá lugar en el Hotel Palacio Carvajal Girón una doble cita gastronómica, comida y cena, además benéficas, de la mano del chef placentino Ricardo Señorán y que reunirá en la ciudad a seis cocineros, tres de ellos con la prestigiosa estrella Michelin.

En 2025, tuvo lugar la primera edición, con siete cocineros que se reunieron para ofrecer una cena única a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afads), a la que donaron 4.500 euros gracias a los comensales. Las entradas se agotaron en segundos y hubo que ampliar el aforo.

'Sold out'

Por eso, para este año, Señorán, premio San Fulgencio del Ayuntamiento de Plasencia y alma mater del restaurante Farragua, en Gijón, decidió ampliar el servicio a comida y cena. El resultado ha sido el mismo, aforo completo en apenas dos días.

Así, a las 14.30 horas de este miércoles tendrá lugar la comida y la cena, a las 21.15 horas. Señorán ha explicado que el menú se compondrá de 8 platos, que irán acompañados de maridaje de vino.

Las imágenes de la cena benéfica con chefs de Estrella Michelín en Plasencia / Toni Gudiel

Los cocineros

Lo elaborarán un total de seis cocineros, el propio Señorán entre ellos, de los que tres han sido destacados con una estrella Michelín cada uno, y el resto también ha sido recomendado por la guía. Además, "todos están reconocidos por la Guía Repsol con diferentes graduaciones", ha explicado el chef placentino.

A la iniciativa de Señorán y el restaurante Farragua se ha sumado otro compañero placentino, Juan José Piris desde el restaurante Parada de la Reina. Además, les acompañarán los cocineros de los restaurantes Alquimia, de Valladolid; Ayalga, de Ribadesella y En la Parra, de Salamanca, los tres con una estrella Michelín.

Completará el equipo el restaurante Veratus, de Jarandilla de la Vera, con su chef Ángel Sánchez.

Para el autismo

El cubierto ha costado 90 euros y parte del dinero de la recaudación se destinará a los gastos de la cita gastronómica: el desplazamiento de los cocineros invitados, el alquiler de la vajilla y el coste del producto que utilicen los cocineros y de bodega. El resto se donará a la Asociación de Autismo del Norte de Extremadura, Aunex.

El colectivo se encuentra inmerso en un proceso de ampliación gracias a la cesión por parte del ayuntamiento de un espacio en el antiguo colegio de San Miguel, que les permitirá tener instalaciones más grandes, con las que atender a más personas y aligerar así la lista de espera.

La filosofía de Arrieros

Ricardo Señorán ha destacado que la intención de Arrieros Plasencia es "pasar un buen rato alrededor de la buena mesa, en mi ciudad, que tanto amo, y que entre todos podamos ayudar un poquito".

Según se explica en la web del restaurante, Arrieros Plasencia nace "del regreso, del amor de Ricardo Señorán por la ciudad que lo vio crecer y de la necesidad de reencontrarse con sus raíces a través de la cocina".

Se trata, por tanto, de "un encuentro en el que chefs invitados comparten fogones, producto y mirada, dando lugar a una experiencia única, pensada para vivirse y recordarse".

Señorán, agradecido

Señorán se ha mostrado muy agradecido por la respuesta, un año más, a su iniciativa culinaria y benéfica. "Estamos muy contentos, la verdad es que es increíble", ha señalado.

También ha querido destacar la acogida de su tierra, la Plasencia que dejó para hacer realidad su sueño como empresario en su restaurante de Gijón, a una cita en la que participarán seis cocineros, incluido él.

El origen del proyecto

Arrieros surgió inicialmente en el restaurante Farragua de Gijón. Como apunta su página web, es una idea de Ricardo Señorán con la colaboración del periodista gastronómico David Remartínez para unir a cocineros, productores y personas vinculadas con la comida y la bebida de la Ruta de la Plata.

El nombre homenajea a los arrieros que comerciaban por esta vía transportando alimentos y mercancías. Los arrieros, "con su oficio, propiciaban el intercambio entre distintas comunidades, que empezaron a conocer sus respectivas culturas gracias a la labor de estos trabajadores sencillos que facilitaban el comercio, pero que también transportaban la cultura de cada lugar hasta sus vecinos más lejanos".

Ese es el espíritu que quiere recuperar Arrieros: la conexión entre gentes y sus culturas a través de la comida.