Día de la Mujer en Plasencia: programan homenajes, una manifestación y el festival Grito de Mujer

Este domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujery, en Plasencia, van a confluir distintas actividades, durante el fin de semana y las semanas posteriores. La Concejalía de Igualdad del ayuntamiento, la plataforma feminista y Grito de Mujer, en colaboración con otros colectivos, son los organizadores.

Por orden cronológico, la primera actividad que tendrá lugar será el undécimo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2026 Plasencia. Será el viernes 6 de marzo, a las ocho de la tarde en la sala Verdugo y estará dedicado a las mujeres y niñas migrantes.

Por un lado, en el apartado de Voz y Libertad, participarán Miriam Sánchez, Iván Hernández, Rosa Garzón, Merche Miranda, Myriam Rubio y Raquel Puertas. También se subirán al escenario usuarios de Placeat Plena Inclusión; la asociación de mujeres Los Lazos de El torno; Soraya Prieto Núñez y María Jesús Mateos Pérez.

En el apartado musical, actuará Fernando Triviño con Cantos de poeta; en danza, Lucía Castro y Álvaro Delgado interpretarán Del dolor a la reconciliación: un camino utópico y Yolanda Qamar, Oye mi voz. Coordinará y presentará el acto Demetrio Alonso.

Por lo que respecta al ayuntamiento, la concejala de Igualdad, Mayte Díaz, ha presentado este miércoles el programa, que comenzará el próximo sábado, día 7, con el curso de defensa personal femenina que imparte el gimnasio Losan.

No hay límite de plazas y es gratuito, así que cualquier mujer puede inscribirse. Se impartirá en las instalaciones del centro, de diez a doce y es posible apuntarse en el gimnasio o a través del teléfono 650 199 575.

Ya para el domingo, Día Internacional de la Mujer, la Plataforma Feminista de Plasencia ha organizado una manifestación, que partirá del parque de la Coronación a las doce para salir en dirección a la plaza Mayor.

Antes, a las once en el parque, se prepararán los carteles y habrá un ensayo con las batucadas que acompañarán a los manifestantes, Santuka La Perla y Santuka El Valle.

La plataforma ha invitado a participar: "Salimos a la calle, la que pertenece a todas las personas, y no salimos solas porque queremos que este día nos acompañéis y que no solo sea festivo, sino reivindicativo y de lucha", ha señalado.

Homenaje con 92 años

El lunes día 9, tendrá lugar el acto institucional en el ayuntamiento, dedicado este año a las mujeres mayores. Así, uno de los reconocimientos a Mujeres Extraordinarias será para Carmen Pérez Coca, nacida el 30 de agosto de 1933 en Hervás y que pasó "toda su infancia y juventud en Plasencia".

La concejala ha destacado que estudió piano en el conservatorio en Madrid y también Derecho. Se casó, tuvo siete hijos y vive en Cáceres desde 1958. Además, ha sido profesora en la Universidad de Extremadura y fundadora del coro de la universidad. Investigadora de la Historia de la región y divulgadora del folklore extremeño. Con más de 90 años, "conserva una vitalidad envidiable", ha subrayado Díaz.

Tatuadora de areolas

La segunda mujer homenajeada ese día será la tatuadora María Stasieluk, empresaria de Plasencia. Lo que ha destacado la concejala es que el servicio que ofrece "va más allá del tatuaje" porque lleva más de cinco años realizando tatuajes de reconstrucción de la areola del pecho a mujeres que han pasado por un cáncer de mama. "Es totalmente gratuito porque María afirma que no se sentiría bien si cobrara. Dice que no puede ponerle precio a lo bien que le hace sentir".

Feria de la Mujer

Las actividades municipales por el Día de la Mujer continuarán el sábado 21 de marzo con la V Feria FEM, dedicada a las mujeres. Habrá un mercado de artesanas en la plaza Mayor y otras actividades en la planta alta de la plaza de abastos.

Además, se hará un reconocimiento a Carmen González como mujer empresaria al frente de Aletea Comunicación. Todavía se puede participar en la feria, escribiendo un correo a oiplasencia@juntaex.es o contactando con la oficina de igualdad.

Formación y educación

A esto se sumarán dos formaciones, una a través de internet para profesionales "que trabajan en el sector de la tercera edad", del 24 de marzo al 30 de abril, y otra que se impartirá en los centros de mayores sobre la autodetección de la violencia de género.

El programa culminará con la entrega del premio Gafas violetas, en el que han participado cinco centros educativos; la entrega de buzones para contar anónimamente problemas relacionados con la mujer y la violencia de género y la promoción en azucarillos, que tendrán medio centenar de bares de la ciudad.