Plasencia ante la subida del precio de la gasolina: siete gasolineras y variaciones de precio de hasta 16 céntimos

La guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán, que se ha extendido ya a otros países de Oriente Medio ha tenido como una de sus principales consecuencias la subida del precio de la gasolina. En Plasencia, los conductores ya han notado el alza. De hecho, en solo un día, entre el martes y este miércoles, en algunas estaciones de servicio ha subido hasta seis céntimos.

Son siete las gasolineras con las que cuenta Plasencia, distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Este periódico las ha recorrido todas para comprobar los precios de cada una, que pueden llegar a variar hasta un máximo de 16 céntimos.

La más cara

La que tiene los precios más altos de venta al público -sin contar descuentos por tarjetas, socios y otros- es la situada en la avenida de Salamanca.

En todos los tipos de gasolina, llenar el depósito en esta estación costará más que en el resto.

Diésel Superior

Así, la de mayor coste es la Óptima Diésel, con un precio de 1,705 euros. La mayor diferencia de precio la tiene con la gasolinera situada en el centro comercial Carrefour, que cuesta 1,609 y es la más barata.

En cuanto al resto y, por orden de precio de mayor a menor, la segunda más cara es la Diésel 10 de la gasolinera situada entre la avenida de España y la avenida del Ambroz (cruce a la estación de Renfe), cuyo precio es de 1,679.

La gasolinera de la circunvalación sur vende este diésel, también Diésel 10, a 1,659 euros; la gasolinera situada en la avenida Martín Palomino número 6 la vende a 1,655 euros y la segunda más barata es justo la que está al lado, la estación Las Cigüeñas, en Martín Palomino número 2, donde tiene un precio de 1,645 euros.

La diferencia de precio entre la más cara y la más barata es de 0,096 céntimos.

Diésel

La gasolina diésel de calidad inferior, que recibe distintos nombres según la marca, tiene su precio más alto en la avenida de Salamanca, donde se comercializa como Star Diésel, por 1,622 euros.

La segunda con menor precio es la de la gasolinera de Las Cigüeñas (avenida Martín Palomino 2), que la vende a 1,585, seguida de la gasolinera anexa de Martín Palomino, con 1,595 de precio; las gasolineras del cruce de Renfe y la circunvalación sur, con el mismo precio de 1,609 y, de nuevo, la gasolinera de Carrefour es la más barata, donde cuesta 1,569 euros.

La diferencia de precio entre la más cara y la más barata es de 0,053 céntimos.

Gasolina sin plomo 98

Este tipo de gasolina es la más cara de todas y su mayor precio de venta es de 1,757 euros, que se comercializa como Óptima 98, en la gasolinera de la avenida de Salamanca.

Por debajo en precio se sitúa la estación de servicio del cruce de Renfe, donde cuesta 1,739 euros, seguida de la gasolinera de la circunvalación sur, con un precio de 1,729 euros; la estación de servicio de Martín Palomino 6, donde se vende por 1,725 euros; la gasolinera de Carrefour, con un precio de 1,719 y la más barata se comercializa en la gasolinera de Las Cigüeñas (Martín Palomino 2), por 1,715 euros.

La diferencia de precio entre la más cara y la más barata es de 0,042 céntimos.

Gasolina sin plomo 95

Respecto a esta gasolina, la más cara, que está a la venta en la avenida de Salamanca, cuesta 1,662 euros. La segunda más alta en precio es la de la gasolinera del cruce de Renfe, donde cuesta 1,589 euros, seguida de la estación de servicio de la circunvalación sur, al precio de 1,579 euros y la estación de la avenida Martín Palomino 6, donde cuesta 1,575 euros.

Las tres estaciones donde este tipo de gasolina es más barato son la del centro Carrefour, al precio de 1,559 euros; la gasolinera de Las Cigüeñas (Martín Palomino 2), donde cuesta 1,555 y la más barata la vende la estación low cost situada en la calle Bélgica s/n, en las traseras de Martín Palomino, donde se puede encontrar por 1,499 euros.

La diferencia de precio con la más cara es la mayor de todas, de 0,163 céntimos.

Esta estación solo dispone de este tipo de gasolina y de gasóleo A, al precio de 1,449 euros.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas gasolineras son de autoservicio, por lo que el cliente se surte sin que ningún trabajador lo haga, mientras que otras gasolineras sí disponen de este servicio.