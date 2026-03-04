La primera cita gastronómica de Arrieros Plasencia 2026, con seis cocineros y estrellas Michelin, un éxito

Ya ha tenido lugar el primer servicio de la iniciativa gastronómica Arrieros Plasencia 2026, una comida benéfica promovida por el chef placentino Ricardo Señorán y elaborada por seis cocineros, entre ellos, tres con estrellas Michelin, que ha sido un éxito.

El Hotel Palacio Carvajal Girón ha puesto sus instalaciones a disposición de los chefs y los comensales, que agotaron en apenas dos días las entradas puestas a la venta para esta cita culinaria, ideada por el asturmeño Señorán, propietario del restaurante Farragua, en Gijón.

Comida y cena

Las cocinas para elaborar los ocho platos previstos en el menú, una sala para el emplatado y el patio interior del hotel han sido los escenarios de la comida, que volverán a estar a pleno rendimiento para la cena, cuyo inicio está previsto para las 21.15 horas.

Precisamente, el éxito de la primera edición, celebrada en 2025, llevó a Señorán a ampliar los pases porque, el año pasado, tuvo lugar únicamente una comida y, en esta ocasión, se ha ampliado también a cena.

Galería | Las imágenes de la comida solidaria de Arrieros Plasencia 2026 / Toni Gudiel

El menú

En cuanto al menú servido, ha consistido en Adafina de marrano, elaborada por Ricardo Señorán, seguido de Crucíferas, de Alvar Hinojal, del restaurante Alquimia, con maridaje de Escolinas, un vino blanco de Cangas.

A continuación, se ha servido un Ajo blanco y trucha asturiana, de Israel Moreno, del restaurante Ayalga, y una Reinterpretación de migas extremeñas, de Ángel Sánchez, de Veratus. El maridaje ha sido con Antier red, de Bodegas Recuero.

La última parte

El servicio ha continuado con un Cangrejo de río y llampares, también de Ricardo Señorán, y una Merluza a la sidra, del mismo cocinero, con maridaje de vino Blanco sobre lías, de Pago de los Balancines.

Para ir terminando, una Presa ibérica al sarmiento, mostaza antigua y verduras, de Rocío Parra, del restaurante En la Parra, con maridaje del vino Prestigio- Vizar y el punto y final lo ha puesto Juanjo Piris, del restaurante Parada de la Reina de Plasencia, con unas Sopas canas y un maridaje de Cava Brut Rosado - Vía de la Plata.

Los artífices

De los seis cocineros, tres cuentan con una estrella Michelin cada uno y el resto también ha sido recomendado por la guía. Además, "todos están reconocidos por la Guía Repsol con diferentes graduaciones", ha explicado el chef placentino.

Los orígenes de los participantes han sido Asturias (Farragua), Plasencia (Parada de la Reina), Valladolid (Alquimia), Ayalga (Ribadesella), los tres últimos con estrella Michelin, y Jarandilla de la Vera (Veratus).

Solidarios con Aunex

El cubierto ha costado 90 euros y parte del dinero de la recaudación se destinará a los gastos de la cita gastronómica: el desplazamiento de los cocineros invitados, el alquiler de la vajilla y el coste del producto que utilicen los cocineros y de bodega. El resto se donará a la Asociación de Autismo del Norte de Extremadura, Aunex.

El colectivo se encuentra inmerso en un proceso de ampliación gracias a la cesión por parte del ayuntamiento de un espacio en el antiguo colegio de San Miguel, que les permitirá tener instalaciones más grandes, con las que atender a más personas y aligerar así la lista de espera.

El objetivo

Ricardo Señorán ha destacado que la intención de Arrieros Plasencia es "pasar un buen rato alrededor de la buena mesa, en mi ciudad, que tanto amo, y que entre todos podamos ayudar un poquito".

Según se explica en la web del restaurante, Arrieros Plasencia nace "del regreso, del amor de Ricardo Señorán por la ciudad que lo vio crecer y de la necesidad de reencontrarse con sus raíces a través de la cocina".

Se trata, por tanto, de "un encuentro en el que chefs invitados comparten fogones, producto y mirada, dando lugar a una experiencia única, pensada para vivirse y recordarse".

Señorán se ha mostrado muy agradecido por la respuesta, un año más, a su iniciativa culinaria y benéfica. "Estamos muy contentos, la verdad es que es increíble", ha señalado.