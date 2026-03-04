El tornado de Plasencia causó daños por casi medio millón de euros en el hospital y el centro Cereza

Sin duda, la zona del hospital Virgen del Puerto y el nuevo centro de menores Cereza de Plasencia fue una de las más afectadas por el tornado que sorprendió a la ciudad el pasado 30 de enero. El balance económico total de los daños ocasionados en los dos edificios, dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en Plasencia, así lo demuestra.

Según ha informado la Consejería, están valorados en casi medio millón de euros, en concreto, unos 490.000 y el más perjudicado ha sido el centro Cereza, donde todavía no habían culminado las obras de transformación del antiguo Valcorchero en espacio para menores con problemas de conducta.

Daños en el Cereza

Así, la valoración de los daños realizada por los servicios técnicos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en el centro de menores es de unos 400.000 euros.

Cedido

En cuanto a los trabajos de reparación, se iniciaron "desde el día siguiente al suceso meteorológico". Además, se ha tramitado ya el pago de la primera factura por los trabajos realizados por parte de la aseguradora Zúrich, por un importe de unos 21.000 euros.

En el hospital

Por otro lado, en cuanto a la estimación económica de los daños del Hospital Virgen del Puerto, la Consejería ha apuntado que asciende a unos 90.000 euros.

Como se pudo ver en las imágenes y vídeos de las consecuencias del episodio de fuertes vientos, los principales daños se produjeron "en las marquesinas del aparcamiento" y las cubiertas de diversos edificios.

Fotogalería | Un tornado arrasa la zona del aparcamiento del hospital Virgen del Puerto de Plasencia / Toni Gudiel

Respecto a su reconstrucción, "la mayor parte de las actuaciones ya se han llevado a cabo y otras se encuentran pendientes de aceptación por parte del consorcio de seguros". La intención de la Junta es "reponer y reparar la totalidad de las marquesinas del aparcamiento".

Más de cien coches afectados

Según los primeros datos aportados por la Consejería el día del tornado, más de un centenar de coches que estaban estacionados en el hospital Virgen del Puerto sufrieron daños como consecuencia del fuerte viento, que arrancó algunas estructuras del aparcamiento.

Las afecciones se concentraron "fundamentalmente en las zonas exteriores", ya que las rachas de viento provocaron "el desprendimiento y desplazamiento de elementos ligeros, cubiertas de aparcamientos, así como la caída de árboles y restos vegetales".

Además, el fenómeno meteorológico, ocurrido el viernes 30, pasadas las cuatro de la tarde, afectó "al techo de los aparcamientos y a la cubierta de la zona de consultas externas y lavandería", donde se produjeron desperfectos.

Seis edificios dañados

No se produjeron daños personales, como tampoco en el Cereza, donde los "seis edificios residenciales" terminaron con afecciones en las cubiertas.

Además, una de las afectaciones más visibles fue la del muro que servía de cerramiento exterior del recinto. Así, según Salud, resultó dañado "aproximadamente en un 60%", mientras que la urbanización interior también resultó perjudicada, "principalmente debido a la caída de árboles de gran porte".

120 personas afectadas

Por parte del ayuntamiento y, tras la apertura de una oficina de atención a personas afectadas, el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha apuntado que el tornado afectó a más de 70 árboles, bien arrancándolos de raíz o rompiendo ramas.

A su vez, un total de 120 personas han acudido a la oficina municipal, de las que 73 han registrado las incidencias sufridas para tramitar compensaciones. De estas, 60 cuentan con seguro, mientras que 13 no lo tienen, por lo que tendrán que hacer una solicitud a través de la web de Protección Civil, dado que Plasencia está entre las ciudades incluidas por el Estado en febrero entre las zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil.

Además de la zona del hospital, el tornado pasó también por Ciudad Jardín, Dolores Ibárruri, el cementerio, el polígono industrial y el entorno de la estación de tren.