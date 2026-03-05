Antonio Masa llega a los 100 años en Plasencia: ha conducido hasta los 95 y, tras jubilarse, "vivo la vida"

"Estoy recién nacido. Ahora, empezaré a contar los años otra vez, uno, dos..." Lo dice jocoso Antonio Masa Remedios, un vecino de Plasencia, nacido en plena plaza Mayor, que ha cumplido este jueves, 5 de marzo, 100 años. Se suma así a los vecinos centenarios con los que cuenta la ciudad.

El alcalde, Fernando Pizarro, le ha recibido en el despacho de la alcaldía junto a sus tres hijas y un nutrido grupo de familiares.

Buena salud

Ha sido un encuentro atípico porque, habitualmente, es el alcalde quien se traslada a los domicilios o residencias donde se encuentran los cumpleañeros centenarios, pero en esta ocasión, Antonio manifestó que él iría a la alcaldía porque podía: "Yo puedo andar perfectamente".

A sus cien años, únicamente, "me fallan un poco las piernas porque me caí hace unos meses", pero, como ha subrayado el alcalde, "tiene buena genética" porque apenas se aprecian arrugas en su rostro; solo necesita gafas para ver de lejos y toma escasamente tres pastillas al día y desde hace ya muchos años, no son nuevas, obligadas por la edad.

Galería | Ángel Masa, de Plasencia, cumple 100 años y es recibido por el alcalde / Toni Gudiel

Lucidez y humor

Pero si hay dos cosas que destacan de Antonio son su lucidez y su buen humor. Lo que no tiene es ninguna gana de dejar de seguir cumpliendo años. "Que Dios me conserve y ya está, yo prisa no tengo, con diez legislaturas me conformo", le ha dicho con humor este jueves al alcalde.

A la pregunta obligada de cuál es el secreto de conservarse tan joven, ha contestado sin dudarlo: "Beber agua del pozo". Afirma que come "de todo" y es "especialista en el arroz con leche". No ha fumado ni bebido, salvo alguna copa de vino después de hacer con su amigo Pepe de forma artesanal vino de pitarra y, en cuanto al deporte, lo que más ha practicado en su vida ha sido "la pesca".

Conductor hasta los 95

Además, siempre le ha gustado conducir y, de hecho, asegura que lo ha hecho hasta los 97 años, aunque sus hijas -ha tenido tres- le corrigen y bajan esa edad a los 95. Siempre a los mandos de un SEAT porque "he tenido cuatro" y con más de una multa de tráfico por exceso de velocidad.

Así, cuenta que, después de trabajar durante veinte años en Hierros Díaz, "diez horas diarias, incluso los domingos", lo que le ha mantenido en forma y le ha dado "la vida" han sido sus viajes a una finca en Tejeda de Tiétar para trabajar en el campo con su amigo Paco. "Hemos plantado todos los árboles y prácticamente todo lo que tiene lo hemos sembrado nosotros".

Cada día iba y venía en coche y, "todos los meses", según sus familiares, caía alguna multa "por exceso de velocidad". Antonio explica que la carretera tiene de límite los 90 kilómetros por hora, pero "se puede ir a 100 perfectamente". No opinaba lo mismo la Guardia Civil.

Viudo y gran lector

Asegura que ha tenido "una vida perfecta y una familia perfecta". Su padre tenía un ultramarino en la plaza Mayor y él hizo "la carrera de contable". A Hierros Díaz llegó "cuando tenía la chatarra" y, tras jubilarse, "que no me dejaban, ya tenía cuatro almacenes" y, después de jubilado, "vivo la vida", afirma.

Se casó con Guadalupe González, a la que define como "una belleza, hermosa, buena, una mujer maravillosa". Ya falleció y, ahora, Antonio sigue viviendo en su casa. Explica que tiene ayuda cuatro horas al día, pero el resto, "yo me valgo" y dedica al menos dos horas y media a la lectura -ahora está leyendo a Almudena Grandes-, con un libro electrónico que le compraron sus familiares y, con gafas, aunque subraya que de lejos no le hacen falta.

Del Celta de Vigo

Otras de sus aficiones son las macetas, porque "a mi mujer le gustaban mucho las flores", y el fútbol. Explica que es del Celta de Vigo porque, cuando estaba en el colegio, "todos los amigos eran del Atlético de Bilbao, del Madrid, del Barcelona y a mí me gusta la humildad y, junto con otro amigo, éramos los dos del Celta".

No obstante, cuando juega con el Real Madrid dice que tiene el corazón partido y "quito la televisión porque me empieza a latir muy rápido el corazón".

De cara al futuro, al alcalde le ha pedido "que Dios reparta suerte, como dicen los toreros" y que haga "lo mejor posible para Plasencia". Tanto Fernando Pizarro como el resto de familiares no han dudado en cantarle a Antonio el Cumpleaños feliz para desearle una larga vida y que siga manteniendo su vitalidad.