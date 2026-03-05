Cortada al tráfico la céntrica plaza Obispo Amadeo de Plasencia por una avería de agua

Es la plaza pública más cercana al centro de Plasencia donde se permite el aparcamiento. Situada junto a la puerta del Sol, la plaza Obispo Amadeo es una de las más transitadas y sus plazas de aparcamiento están cubiertas casi durante todo el día. Ahora, el ayuntamiento ha informado de que se encuentra cortada al tráfico de vehículos.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha advertido del corte en "todo el perímetro" de la plaza Obispo Amadeo.

Corte e itinerario alternativo

De esta forma, desde este jueves, está prohibido el acceso a través de la avenida de La Salle y tampoco es posible acceder desde de la puerta del Sol hasta el semáforo con el cruce de la avenida de La Salle.

En su lugar, se ha habilitado un itinerario alternativo, que no pasa por la plaza sino por la calle de las Cruzes y, al salir a la puerta del Sol, es posible dirigirse a la avenida Alfonso VIII y La Salle a través de la plaza de San Pedro de Alcántara, donde se encuentra la parada de taxis.

"Se prohíbe la circulación en los accesos señalizados. Se habilita itinerario alternativo debidamente indicado", señala el ayuntamiento en sus redes sociales, en las que recomienda a los conductores "planificar sus desplazamientos con antelación y seguir la señalización provisional instalada en la zona".

Puede durar una semana

Lo que no indica es el motivo del corte de tráfico. En este sentido, el gobierno local ha explicado que la medida se ha tomado debido a una avería de agua, que ha obligado a intervenir a los operarios de la UTE de aguas.

De hecho, este jueves, ya habían abierto un tramo de la calle, frente a la fuente de Alfonso VIII, abierto y trabajadores para solucionarlo.

No obstante, el ayuntamiento ha afirmado que "el corte puede durar una semana", por lo que lamenta las molestias que pueda ocasionar y agradece "la colaboración ciudadana".

Obras vecinales

Se da la circunstancia de que, hace unos días, ha comenzado también otra obra en la plaza Obispo Amadeo, en este caso, ante la fachada donde se encuentra Phone House.

Los trabajadores de la obra han vallado toda la zona y han picado el suelo, que han levantado completamente. Respecto a esta actuación, el gobierno local ha señalado que se trata de una obra vecinal "para mejorar la impermeabilidad de sus garajes".

Obra vecinal, en la plaza de Obispo Amadeo. / Toni Gudiel

En este caso, solo afecta a la acera, mientras que la avería de agua ha obligado a abrir la calzada.

Aparcamiento invalidado

Otra consecuencia de los trabajos para solucionarla será la inutilización del aparcamiento de la plaza Obispo Amadeo, que cuenta con medio centenar de plazas.

Este mismo jueves, y como ocurre a diario, estaba completo, a pesar de que la pantalla que sirve de contador y avisa del número de plazas libres mostrara que todavía quedaban 54.

Contador de plazas estropeado, con el aparcamiento lleno, este jueves en Plasencia. / Toni Gudiel

Este mismo número lo marca desde hace varios días y a cualquier hora, lo que pone de manifiesto que el sistema se ha vuelto a estropear.

Pantallas bloqueadas

Ya pasó durante varias semanas en los meses de septiembre y octubre y no solo en este aparcamiento. El ayuntamiento señaló entonces que, en ocasiones, "las pantallas se quedan bloqueadas y hay que reiniciarlas". Es decir, deben apagarse para resetearlas y que vuelvan a funcionar.

En septiembre de 2024, el concejal de Interior, David Dóniga, anunció un cambio del sistema para instalar otro con "cámaras inteligentes" porque se habían detectado "errores técnicos".

Mejora del sistema

El gobierno local prevé que el sistema mejore porque la licitación de las pilonas y cámaras de videovigilancia en el centro incluye también ese sistema con lectores de matrícula. "No van a cambiar las pantallas, que ya tienen cámaras para el conteo, lo que se añaden son lectores de matrículas", dijo Dóniga hace un año y medio.

En septiembre de 2022, se instalaron pantallas en La Isla, el parque de La Coronación y la calle Velázquez y, después, llegaron a la puerta Talavera (privado), puente Nuevo, estación de autobuses, puente Trujillo y plaza Obispo Amadeo.