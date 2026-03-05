Plasencia licita por segunda vez cámaras y pilonas, tras dejar desierto el primer concurso.

El pasado noviembre, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó dejar desierto el concurso para adjudicar un sistema de control de accesos a la zona centro a través de cámaras y pilonas. Fue después de cuatro meses de trámites y de ocho años en los que ninguno de estos sistemas ha funcionado.

La licitación salió en el mes de julio por 149.149,83 euros y se dividió en tres lotes, uno para el control de accesos mediante pilonas, otro para las cámaras de vigilancia y el tercero, para un software de gestión.

Se ha eliminado un lote

Ninguna empresa se presentó a los dos primeros lotes y una sí lo hizo al tercero, pero ya se le había adjudicado en mayo un contrato menor para la adquisición de un programa integral de gestión de Policía Local que, según un informe técnico, tenía partes coincidentes con el lote que se iba a adjudicar. De esta forma, se decidió no adjudicarlo.

Ahora, el ayuntamiento acaba de sacar a licitación por segunda vez el suministro de pilonas y cámaras por el mismo precio global, pero con una diferencia importante: ha eliminado el lote del software de gestión, por lo que ha aumentado la inversión prevista para los sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Una de las cámaras de acceso al centro de Plasencia que no funcionan. / Toni Gudiel

Sube el presupuesto

Así, el primero ha pasado de algo más de 52.000 euros a casi el doble, 95.740,68 euros. En cuanto al sistema de videovigilancia, el alza ha sido similar, ya que en la primera licitación se presupuestó en 26.500 euros y ahora, en 53.409,12 euros.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 19 de marzo, a las 23.59 horas, para presentar sus ofertas y, una vez adjudicados los lotes, el plazo para la instalación de los sistemas será de 70 días.

¿Dónde estarán las cámaras?

El pliego de condiciones de la licitación, que se puede consultar en la sede electrónica, recoge los puntos exactos donde se colocarán las cámaras. Siete de ellas estarán en el acceso a la plaza de la catedral por la calle Santa Clara; la puerta del Sol; la entrada a la plaza Mayor por la calle del Rey y el acceso al rincón de San Esteban; las escaleras mecánicas; la calle del Sol y la avenida del Valle.

Las escaleras mecánicas de Plasencia se vigilarán con una cámara. / Toni Gudiel

Nuevas pilonas

Además, las otras cinco cámaras se ubicarán en los mismos puntos donde el ayuntamiento recuperará las pilonas para controlar los accesos motorizados al centro, que será "automático por lectura de matrícula". Por un lado, volverán a instalarse en la intersección de la calle Zapatería con la plaza de San Nicolás; en la intersección de la calle Talavera con la calle Morenas; en la intersección de la calle del Rey con la plaza Mayor y la intersección de la calle del Sol con la calle Santa Ana.

Como novedad, se instalará otra pilona, en la intersección de la calle Trujillo con la calle Blanca.

El porqué del nuevo sistema

Respecto a la necesidad de contar con un sistema de control de accesos al centro, el pliego señala que el casco histórico de Plasencia es "una zona de gran atractivo turístico que, a lo largo de los últimos años, ha sufrido una gran transformación debido a la peatonalización de la mayoría de sus calles. Para ello, ha sido necesario controlar el acceso de vehículos al interior de este ámbito".

Señala el texto que, en 2014, "se instaló un sistema de bolardos hidráulicos en 4 puntos de la ciudad (Rúa Zapatería, Calle Talavera, Calle Del Rey y Calle del Sol). Con estos elementos que controlaban el acceso y las señales viales que prohibían el acceso por el resto de calles, se conseguía encauzar y controlar los recorridos motorizados".

Coches de policía

Sin embargo, "el paso de los años ha ido degradando los elementos de control de acceso existentes hasta dejarlos actualmente inoperativos, lo que ha obligado al consistorio a colocar vehículos de las fuerzas de seguridad en las zonas donde están ubicados los bolardos para dotar de seguridad la zona y evitar entradas de vehículos no autorizadas".

Así, debido al "auge turístico del centro y la incapacidad para poder controlar de forma eficiente los accesos al casco histórico, se considera necesaria una renovación del sistema, evitando conflictos a futuro. De esta manera, se plantea la renovación de los controles de acceso al casco histórico de Plasencia para monitorear la evolución del acceso de vehículos de transporte de viajeros o mercancías en la ciudad histórica".

La última tecnología

También "se considera necesaria la instalación de un sistema de videovigilancia que permita una monitorización de diferentes localizaciones estratégicas, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y la reducción del vandalismo. De esta manera, se busca una mejora de la compatibilidad de las diferentes actividades que se dan en este ámbito de la población, reforzando su valor histórico y garantizando su convivencia".

El pliego advierte que "la solución adoptada deberá servirse de las últimas tecnologías en cuanto al control de acceso, recogida y gestión de datos para poder servirse de ellos para mejorar la calidad del servicio y del uso y disfrute del centro histórico por parte de ciudadanía y visitantes".