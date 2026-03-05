Vuelven las lluvias a Plasencia, que retrasan el inicio de los murales de Brea en homenaje a Robe y Manolo Chinato

Después de unos días de descanso de lluvias y de salida de sol y alza de temperaturas, este jueves está previsto que vuelvan las precipitaciones a Plasencia, lo que supondrá, entre otras cosas, el retraso del inicio de los murales que el artista placentino Jesús Mateos Brea hará como reconocimiento del Ayuntamiento de Plasencia al trabajo conjunto de Roberto Iniesta, Robe, y Manolo Chinato.

Por lo que respecta a la previsión meteorológica, la Agencia Estatal de Meteorología señala que, desde este jueves y hasta el próximo martes, habrá posibilidad de precipitaciones.

Lluvias hasta el martes

El jueves serán de hasta el 100%, entre las doce y las seis de la tarde y así se mantendrá el viernes. El sábado, la probabilidad será del 90%; el domingo, del 95%; el lunes, del 80% y el martes, bajará al 50%.

Retraso de los murales

Precisamente, las lluvias son las que han obligado a retrasar la nueva obra de Brea en la ciudad. El pasado enero, el muralista señaló que su previsión era comenzar a trabajar en la plaza Puerto de Béjar ese mismo mes.

Sin embargo, matizó que todo dependería precisamente de la climatología porque lo primero que debe hacer es dar pintura plástica y, para eso, los muros tienen que estar secos.

Después de Semana Santa

De esta forma, dado que los meses de enero y febrero han sido muy lluviosos, el artista y el ayuntamiento han acordado que comenzará a trabajar en el mes de abril, una vez que termine la Semana Santa.

Una imagen de muros de la plaza Puerto de Béjar, donde Brea pintará murales sobre Robe y Manolo Chinato. / Toni Gudiel

Fue hace ya dos años, en febrero del 2024, cuando el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció que la reformada plaza Puerto de Béjar, situada en las traseras de Céntrica, llevaría en sus muros arte urbano basado en "las letras y la poesía de Manolito Chinato", que inspiraron a Robe Iniesta en algunas de sus canciones y trabajaron juntos en numerosas ocasiones.

El proyecto

Brea ha subrayado que no se trata de hacer un homenaje póstumo a Robe, que "él no habría querido", sino de plasmar el encargo realizado hace meses por el ayuntamiento, del que además apunta que "me ha dado libertad total para enfocar como yo quisiera el trabajo. No ha habido ninguna imposición, ha confiado en mí y en el trato con ellos, para que estuvieran cómodos".

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia /

Así lo ha hecho durante el año pasado. Brea ha podido reunirse con Robe y Chinato para exponerles sus ideas. "Tuve la suerte de poder reunirme con ellos personalmente para ver el enfoque y ellos me hicieron propuestas. Sobre todo, lo que no querían es que apareciera ningún retrato, sino que el trabajo se centrase en la obra, no en ellos".

Por lo tanto, lo que hará el muralista es llevar el trabajo de ambos "a la imagen" y, a pesar de que Robe no podrá verlo terminado por su fallecimiento hace ya casi tres meses, el 10 de diciembre, tiene la certeza de que "lo que estábamos trabajando le gustaba. Esa certeza la tengo y voy a mantener ese espíritu", ha destacado.

Lo importante, su obra

Brea ha apuntado que tampoco en los murales va a hacer un copia y pega de las letras de Manolo Chinato o las canciones de Robe. "Alguna podrá haber, pero no es la idea principal, sino la interpretación de sus trabajos".

De esta forma, confía en poder comenzar con el proyecto antes de que termine el mes y después, se centrará exclusivamente en este trabajo, con la intención de terminarlo cuanto antes. Explica que la pintura que utiliza está preparada para el exterior y no necesita un revestimiento posterior, aunque espera que los usuarios del parque respeten los murales.