Más de dos años sin poder acceder a sus nichos en el cementerio de Plasencia: "Si me muero, no podría enterrarme con mi madre"

La situación de deterioro de cuatro galerías del cementerio municipal de Plasencia, con unos 300 nichos inutilizados y en mal estado, está colmando la paciencia de algunas familias afectadas, que llevan más de dos años sin poder acceder a ellos, ya sea para colocar flores o limpiarlos.

Pero además, dado que las galerías están repletas de puntales, precintadas y con vallas, "los enterradores me han dicho que tampoco podríamos enterrarnos allí".

Enterrarse con su madre

Lo afirma la propietaria de dos panteones en la galería 3, la que presenta un mayor estado de deterioro, según los informes técnicos con los que cuenta el ayuntamiento desde noviembre del 2023.

"Yo cuando me muera me quiero enterrar con mi madre y, si están como ahora, ¿qué hacemos entonces?", se pregunta. Además, se da la circunstancia de que, hace años, ya pagó unos 300 euros por tener a disposición de la familia esos dos panteones.

Cubierta de una de las galerías de los nichos que no se pueden utilizar en el cementerio de Plasencia. / Cedida

Deseo de un tío

Fue un tío suyo, que está enterrado en uno de ellos, quien quiso que se mantuvieran para la familia. "Me dio el dinero para que los pagara y ahora aquello está fatal, hundido... Me duele mucho que, aunque esté muerto y solo estén allí sus huesos, se esté deteriorando porque él lo pagó".

Además de su tío, están enterradas en los panteones la madre de este, su hermana y la madre de la mujer que ahora ha querido denunciar la situación públicamente (prefiere mantener el anonimato). "Llevo desde pequeñita yendo al cementerio a ver a mi familia y estoy indignadísima por cómo tienen los nichos".

FOTOGALERÍA | Así está actualmente el cementerio de Plasencia /

Urgen el arreglo

Afirma que lleva mucho tiempo en contacto con la edil delegada del cementerio, Mayte Díaz, con el objetivo de informarse sobre el proyecto de arreglo de las galerías y, sobre todo, pedirle "que se arreglen ya, es el único fin que persigo".

"Ella me ha contado los trámites, lo que ha hecho hasta ahora y a mí todo eso me parece muy bien, pero ya le he dicho que, como me muera, me van a tener que congelar como a Walt Disney", dice con ironía porque ya no sabe qué más hacer para que el ayuntamiento tome medidas.

De hecho, esta familia se está planteando acudir al juzgado para denunciar la situación. "Es una verdadera pena", lamenta. Señala que también ha hablado con la nueva gerente del espacio, pero tampoco ha logrado una solución e insiste en que lo único que reclama es "que arreglen eso con urgencia".

Informes del 2023

Un informe técnico de noviembre de 2023 señalaba ya el "apreciable estado de deterioro", que achacaba a "la ausencia de un periódico mantenimiento".

Acceso prohibido a los 300 nichos en mal estado del cementerio de Plasencia. / Cedida

Otro recogía la necesidad de "proceder a la reparación de las cubiertas y el mantenimiento general de las galerías objeto de informe, excluyéndose el adecentamiento que pudiera corresponder a los propietarios de las unidades de enterramiento". Un tercer documento indicaba igualmente que la galería número 3 -la de la familia denunciante- presentaba "un avanzado estado de deterioro, cuya reparación es inaplazable".

Proyecto listo

Conocida la información, el ayuntamiento procedió a licitar la redacción del proyecto de obras y la valoración resultante fue de 377.310,63 euros.

Por lo tanto, la concejalía cuenta con el proyecto, pero los trabajos de reparación de las galerías siguen sin salir a licitación. Con motivo del Día de los Santos, este periódico preguntó por los trámites de las obras y no había habido avances. Cuatro meses después, la situación es la misma.

Nichos nuevos

En su lugar, el ayuntamiento ha apostado por los nichos nuevos y ha licitado su construcción. Precisamente, acaba de salir a licitación una tanda de 120 nichos prefabricados, con un presupuesto de 245.579,56 euros. Las empresas interesadas tendrán hasta el 24 de marzo a las 23.59 horas para presentar sus ofertas.

Respecto a las galerías, Mayte Díaz ha señalado que "lleva todo preparado mucho tiempo" y solo se necesita que se añada la partida al presupuesto para que se haga efectiva la salida a licitación.

Entrada en el presupuesto

En este sentido, este viernes se ha aprobado inicialmente una modificación presupuestaria para dar de baja algunas partidas y "atender necesidades que no pueden demorarse", en palabras del edil de Planificación Presupuestaria, Álvaro Astasio. El arreglo de las galerías no está incluido. Cabe señalar que el presupuesto municipal de Plasencia todavía está prorrogado, hasta que se apruebe el de 2026.

Los gastos serán el arreglo del campo de fútbol del parque de La Coronación, con una inversión superior a los 20.000 euros y la eficiencia energética en colegios, por más de 65.000 euros.