La cita solidaria 7 Chefs, de Rotary Plasencia, celebra su cuarta edición y crece este año con ocho cocineros.

Después del exitoso doble servicio del proyecto Arrieros Plasencia 2026, del chef placentino Ricardo Señorán, una iniciativa gastronómica y solidaria, la próxima semana llegará otra, la que organiza cada año, desde hace cuatro, el club Rotary Plasencia.

Se trata de la cita denominada 7 Chefs, que, sin embargo, este año dará un paso más y contará con ocho cocineros, "consolidando el crecimiento y la gran acogida que ha tenido desde su creación", en palabras de la organización.

Los beneficiarios

El objetivo de este encuentro gastronómico es "recaudar fondos con fines solidarios" que, en esta edición, se destinarán a la asociación Placeat Plena Inclusión y al convento de las Dominicas de la Encarnación de Plasencia. La primera nació en 1972 y su objetivo es "mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias; ofrecer a sus asociados una respuesta de calidad total".

Las madres Dominicas destacan por la elaboración de sus dulces artesanos desde su convento, situado entre las calles Talavera y Encarnación.

El club ha destacado que, en la edición anterior, la beneficiaria fue la Asociación de Autismo Norte de Extremadura (Aunex) y la recaudación llegó a los 13.735 euros gracias a la gran participación ciudadana.

Una imagen de la cena de una edición anterior de 7 Chefs del club Rotary Plasencia. / Mamen González

Los cocineros

En cuanto a los chefs que participarán en esta cuarta edición, serán Daniel Bares (Restaurante Gredos); Juan José Piris (Parada de la Reina Martina Bistró), que también ha estado presente en Arrieros; Rodrigo Hernández (Tentempié); Rubén Hornero (Abadía de Yuste); David Moreno (Imperial Kitchen); Alejandro Talaván (Versátil), con una estrella Michelin; Iban Frutos (Los Álamos) y Pablo Vicente (Succo).

Gran acogida

La organización ha destacado que las ediciones anteriores de esta iniciativa han contado con una "gran respuesta del público". De hecho, en la última convocatoria, celebrada en Los Álamos Hotel Boutique, donde también tendrá lugar este año, más de 250 personas participaron en la cena solidaria.

Rotary Plasencia ha querido subrayar que el éxito del evento es posible "gracias a la generosidad de los cocineros participantes, los restaurantes implicados, las empresas colaboradoras y el apoyo de la sociedad placentina, que cada año responde a esta cita solidaria".

Platos en la cena solidaria del club Rotary Plasencia 7 Chefs, en una edición anterior. / Mamen González

Las entradas

Así, la organización confía en que esta nueva edición vuelva a reunir a un gran número de asistentes y consolide 7 Chefs como "una de las citas gastronómicas y solidarias más destacadas de Plasencia".

La cena se celebrará el próximo jueves, 12 de marzo, a las 20.30 horas, y el precio del cubierto será de 100 euros por persona. Las entradas ya están a la venta en el propio Hotel Los Álamos.

Última edición

El año pasado, la cena tuvo lugar unos días más tarde, el 20 de marzo, y los asistentes pudieron disfrutar de siete platos, dos entrantes fríos, dos calientes, una carne, un pescado y un postre. Las entradas costaron 75 euros y se agotaron.

Además, como novedad, en 2025, la diseñadora placentina Manuela Sánchez, creadora de la marca De Manuela, diseñó las chaquetillas de los cocineros.

Otras iniciativas

No es la única iniciativa solidaria que ha llevado a cabo hasta ahora el club Rotary de Plasencia. En diciembre de 2024, en colaboración con el Distrito 2203 de Rotary International, puso en marcha una campaña para recaudar fondos destinados a los afectados por la DANA en Valencia y otras regiones del país.

El club facilitó la colaboración ciudadana a través de la distribución de huchas solidarias en distintos establecimientos de Plasencia y las donaciones económicas se canalizaron "a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles".

Además, durante varios años han organizado una chocolatada y el reparto de roscón de Reyes en fechas próximas a la llegada de los Reyes Magos, también a favor de alguna asociación.