El concejal Alberto Belloso pasa a tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Plasencia.

El pasado 12 de febrero, el Ayuntamiento de Plasencia aprobó la modificación de delegaciones de varios concejales del equipo de gobierno de Fernando Pizarro, motivadas por la elección de la edil Isa Blanco como diputada en la Asamblea de Extremadura. Este viernes, también en pleno, se ha aprobado el cambio de dedicación exclusiva que esto conlleva.

Se da la circunstancia de que en junio del 2023, tras las últimas elecciones municipales, cuando Pizarro anunció qué concejales tendrían dedicación exclusiva, incluyó entre ellos a Blanco, que se hizo cargo de Deportes, Inclusión y Diversidad.

Cambio de carteras

Ahora, al haber decidido compaginar los cargos de diputada y concejala, ha renunciado a esta dedicación. Además, la delegación de Deportes ha pasado a Alberto Belloso, que ya tenía Juventud y Universidad, e Inclusión la gestiona ahora su compañero David Calvo, edil de Servicios Sociales, Infancia y Familias.

Así, la concejala mantendrá la delegación de Diversidad, aunque con un salario más reducido porque solo cobrará por la asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas.

Más de 3.200 euros brutos mensuales

Por lo que respecta a David Calvo, ya tenía dedicación exclusiva desde junio del 2023, por lo que su retribución no cambiará. Quien sí verá aumentado su sueldo mensual y anual será Alberto Belloso, que hasta ahora no tenía dedicación exclusiva, pero, al haberle otorgado el alcalde el área de Deportes, ya la tiene y así lo ha aprobado el pleno este viernes.

Respecto al salario establecido y, tal y como ha leído el secretario municipal en la sesión plenaria, es de 3.264,45 euros brutos al mes, más dos pagas extraordinarias, es decir, 45.702,3 euros brutos al año.

El gobierno local del Ayuntamiento de Plasencia aprueba un punto en el pleno municipal. / Toni Gudiel

Alza de 260 euros

Se da la circunstancia de que la retribución por dedicación exclusiva ha subido desde junio del 2023 en un total de 260,57 euros porque en aquella fecha, y según recoge todavía el portal de transparencia municipal, la retribución era de 3.003,88 euros.

Además de Belloso y Calvo, hay otros cuatro concejales con dedicación exclusiva en el ayuntamiento. Se trata de David Dóniga, primer teniente de alcalde y concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación; José Antonio Hernández, portavoz municipal y concejal de Hacienda, Contrataciones, Infraestructuras, Fondos Europeos y Planificación Urbana; Belinda Martín, concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística y Mayte Díaz, concejala de Obras, Accesibilidad, Igualdad, Mayores, Distritos y Entidades Locales Menores.

Solo Vox votó en contra

En el portal de transparencia no aparecen los datos de retribuciones por plenos, junta de gobierno y comisiones y señala que la del alcalde es de 4.013,77 euros, pero la cantidad corresponde también a junio del 2023 y no hay información de si se ha actualizado.

Entonces, en el pleno, los puntos de las retribuciones del alcalde y los concejales con dedicación exclusiva se aprobaron con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de PSOE y Unidas Podemos, y el voto en contra de la única concejala de Vox, entonces Purificación Martín.

Policías locales a Malpartida

Por otro lado, el pleno de este viernes ha aprobado también, por unanimidad, un convenio con el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia para que policías locales de la ciudad realicen servicios en fechas señaladas del municipio chinato, de forma "voluntaria" y cuando se encuentren "fuera de su horario de servicio", como ha apuntado el edil de Interior, David Dóniga.

El concejal ha explicado que, a solicitud del ayuntamiento chinato, se ha aprobado el convenio, con todos los informes técnicos a favor. El traspaso de agentes se producirá la noche del 18 al 19 de abril, de doce de la noche a ocho de la madrugada, con seis agentes de la Policía Local de Plasencia.

Este mismo número se desplazará a Malpartida para trabajar con el mismo horario las noches del 3 al 4 de julio y 4 al 5 de julio, mientras que el 5 de julio, tres agentes de la Policía Local de Plasencia prestarán servicio de ocho a tre. Ayudarán a los de Malpartida con motivo de sus ferias y fiestas.