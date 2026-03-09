17 años de Succo en Plasencia: "Intentamos dar cariño y que la gente se lleve un buen recuerdo de la ciudad"

Lleva la hostelería en la sangre porque la ha vivido desde que era pequeño, cuando ayudaba a sus padres los fines de semana o durante las vacaciones. El Florida fue su segunda casa y, desde hace 17 años, lo es Succo, el proyecto por el que se trasladó a Plasencia desde Barcelona junto a su mujer.

David Llorente es la cara visible de Succo, un restaurante ubicado en la calle Vidrieras, a un paso de la plaza Mayor, que ocupa el local donde antiguamente se encontraba el Riviera.

Con su mujer

Sus padres lo compraron y, en 2008, llegaron David y su mujer, Mercè Remolí, para transformarlo en lo que inicialmente fue un bar/cafetería, con un restaurante al fondo.

Empezaron entonces, en marzo de 2009, una etapa que todavía continúa, pero con una trayectoria de progresión y cambios en los que el tiempo "nos ha dado la razón. Estamos supercontentos".

Estudios de hotelería

David confiesa que, inicialmente, no tenía pensado dedicarse a la hostelería, aunque le gustaba el sector en general, pero más concretamente los alojamientos, la hotelería. Por eso, estudió en la Autónoma de Barcelona Dirección Hotelera y de ahí pasó a AC Hoteles.

Comenzó como recepcionista, para pasar después a jefe de recepción y, más tarde, a dirigir el hotel. Trabajó en el establecimiento desde el año 2000 hasta el 2007 y también sumó experiencia profesional en el Palacio Arteaga de Olivenza.

De vuelta a Plasencia

David señala que llegó un momento en el que su mujer (que era gobernanta en la cadena Center) y él tuvieron que tomar una decisión, quedarse en Barcelona, de donde es originaria Mercè o regresar a Plasencia.

Sus padres habían comprado el local del antiguo Riviera, así que lo valoraron y decidieron quedarse en Plasencia para equiparlo a su gusto y abrir su propio negocio: Succo.

La sala de eventos

Fue en marzo del 2009 y David destaca que ese año fue "maravilloso" y, en los siguientes, también recibieron la confianza de placentinos y turistas.

Además, posteriormente, abrieron un "salón de eventos", un espacio que ofrecen para cualquier tipo de celebraciones, desde cócteles a bautizos o cumpleaños, pero donde también se pueden realizar reuniones profesionales, e incluso se dan formaciones. Tiene capacidad para 60 personas sentadas y 100 de pie.

Cambio a solo restaurante

Respecto al modelo de negocio de Succo, en un principio, contaba con un bar/cafetería y, al fondo del establecimiento, un pequeño restaurante. Pero llegó la pandemia y, para ellos, fue un "punto de inflexión" porque, a raíz de los cambios que tuvieron que hacer en función de las restricciones a las barras de los bares, decidieron modificar el proyecto y que Succo fuera "exclusivamente restaurante".

Así, hicieron una pequeña obra y, ese mismo año, comenzaron una nueva etapa. "El cambio nos vino fenomenal, el tiempo nos ha dado la razón", resalta David.

Una carta que une tradición y modernidad

¿Y qué ofrece Succo a quien entra en su casa? Una propuesta gastronómica basada en "la cocina tradicional, con guiños modernos y un poco más de evolución, pero sin perder la esencia de la raíz".

Como materia prima, utilizan productos de cercanía, tanto las carnes, como las verduras... Todos los que pueden, para elaborar una carta que cuenta con un 80% de platos más o menos fijos y otro 20% basados en productos de temporada, en las tendencias, el mercado, que se mueve "superrápido".

Los más solicitados

A la hora de destacar los platos que más gustan, David no duda de que el primero es el Tiradito de pez mantequilla porque es "original y totalmente diferente" a lo que el cliente puede haber comido hasta ese momento.

No obstante, para él, el plato más especial son "las alcachofas" y también destaca los pescados y, de carne, la Milhoja de solomillo de ternera extremeña.

En el apartado de postres, se queda con la Torrija rellena de manzana y helado, "el postre estrella" y la Tarta árabe.

El equipo

Además de David y Mercè, Succo lo forman otras nueve personas, así que en total son once. En cocina trabajan cinco "compañeros" y Mercè y, en sala, otros cuatro y David, que subraya que "el personal es una herramienta fundamental".

Juntos se esfuerzan por hacer realidad lo que muchas personas le han transmitido a David, que "venir a Succo siempre es una garantía".

Para conseguirlo, lo que intentan es "dar cariño, tanto al producto, como al servicio, como a la clientela. Cuidar todos los detalles y que la gente se sienta a gusto y una cosa de la que me siento superorgulloso es de que la gente se lleve un buen recuerdo de Plasencia. Intentamos que Plasencia sume, poner nuestro granito de arena".

El turismo

Quizás por eso, por las buenas sensaciones que deja en los visitantes, David destaca el cambio que se ha producido en su clientela. "Antes, el 80% era local y el 20%, gente de fuera, pero ahora se ha dado la vuelta a la tortilla".

Precisamente, la dedicación al turista se ha convertido en otro de sus objetivos porque el negocio que empezó con Succo se ha diversificado con la oferta de apartamentos turísticos".

David explica que, inicialmente, contaban con dos apartamentos que alquilaban de la manera convencional, pero después, decidieron llevar a cabo una reforma, equiparlos y, ahora, se han transformado en seis, que cuentan además con garaje, algo a destacar teniendo en cuenta que están ubicados en una calle perpendicular a la plaza Mayor.

Ilusión y trabajo

Con todo y, tras 17 años de trayectoria, David y Mercè siguen manteniendo la ilusión y las "ganas de trabajar y agradar" a los clientes.

Con ellos, Plasencia y Barcelona se unieron, también en el nombre del restaurante porque Succo es "un guiño a la palabra catalana suc", que significa "jugo, salsa, mojar pan". Es "lo que queda en el fondo del plato al final de todo el trabajo" y así, Succo es el resultado de todos sus años de trabajo, dedicación y entrega.