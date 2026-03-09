Agustina González Nieto, de 109 años y de Plasencia, es la nueva mujer más longeva de Extremadura tras el fallecimiento de Ascensión Capilla

Agustina González Nieto, nacida en Plasencia el 26 de noviembre de 1916, es ya, a sus 109 años, la mujer más longeva de Extremadura. Ha alcanzado este título después de que, este domingo, haya fallecido Ascensión Capilla Rodríguez, a sus 111 años y 237 días.

Nacida el 14 de julio de 1914 en Cabeza del Buey (Badajoz), Ascensión era hasta ayer, no solo la mujer sino la extremeña más longeva. Ahora, la persona con más años de edad de la región es Jesús Redondo Bermejo, que nació el 2 de junio de 1915 en Cañaveral (Cáceres) y tiene 110 años.

Muy activa

Agustina González celebra cada año su cumpleaños rodeada de familiares y dejando claro que tiene una lucidez envidiable y una cabeza que le permite recordar canciones, poemas e historias de juventud sin problemas.

En su último cumpleaños, afirmaba que estaba "muy contenta y con muchas ganas" de seguir cumpliendo. Sobre su longevidad, lo que su familia destaca es que ha sido siempre una mujer "muy activa, no ha estado nunca quieta".

Agustina González, de Plasencia, el día de su 109 cumpleaños. / CEDIDA

Su pasión, la Enfermería

Nació en la calle Sancho Polo, en pleno casco histórico, y desde pequeña empezó a hacer pequeños trabajos y, a los 18, ya compaginaba el trabajo con sus estudios y preparaba oposiciones para la profesión que siempre ha sido su pasión, la Enfermería.

Sus pacientes siempre han sido lo primero y así lo demostró en situaciones duras, como el hospital antituberculoso de Piornal. Pero también ha sido recepcionista en el Hotel Palace; operaria de la fábrica de embutidos Schafer en Caracas (Venezuela) y camarera en el centro médico de Caracas; regente del cafetín de la compañía petrolera Chet; modista de la televisión venezolana gracias a la actriz Gladys Cáceres; secretaria, mecanógrafa y administrativa y enfermera fija y practicante hasta su jubilación en 1981, en el ambulatorio de Plasencia porque es enfermera colegiada. También fue la primera locutora de radio Nacional en Plasencia.

Agustina González, de Plasencia (abajo con uniforme oscuro), con compañeras enfermeras. / CEDIDA

Universidad de mayores

Pero, cuando se jubiló, su actividad no paró. Aunque no está viuda porque nunca se casó, entró en esta asociación de mujeres, con las que ha viajado mucho. También fue la alumna de más edad de la universidad de mayores de la UEx en Plasencia, a la que decidió apuntarse porque "cuando se quiere aprender, siempre se consigue hacerlo mejor, si te echas en el barbecho, pues no".

Otro aspecto que destaca su familia de Agustina es su carácter sociable. "Se hace querer" y, de hecho, todavía se acuerda de sus compañeros de trabajo en el ambulatorio. De Pura, la mujer de la limpieza; del electricista; de "Julita, que daba los números... Por todos se preocupaba". Agustina subraya que "ellos me han querido a mí y yo a ellos".

Porque una cosa que defiende es que hay que ser buena persona: "Hay que tener fondo".

Coro de la zarzuela y García Matos

Respecto a su faceta musical, destaca su participación en el coro de la zarzuela del teatro Alkázar, en los años 40, donde "lo pasábamos muy bien" y también formó parte de los Coros Extremeños cuando los dirigía el laureado musicólogo placentino Manuel García Matos. "Lo hacía muy bien, era muy serio. Lo primero en lo que hay que pensar es en que está uno trabajando y hay que poner todo el empeño en hacerlo bien", subraya.

El deseo de Agustina al soplar las velas de sus 109 años lo tenía muy claro: "Que por lo menos llegue a cumplir otro añito más porque me gusta la vida".

Su antecesora

Sobre su antecesora entre las extremeñas más longevas, Ascensión Capilla Rodríguez ha sido una de las mujeres más longevas de la región y de España. Según el perfil de Facebook Extremeños Centenarios, cuyo responsable está en contacto con las familias, su familia la conocía cariñosamente como La Chonita.

Ascensión Capilla Rodríguez, de Cabeza del Buey, fallecida a los 111 años. / Extremeños centenarios

"Durante sus últimos años, residía en la Comunidad de Madrid, donde ha sido cuidada con cariño mientras su historia seguía despertando admiración entre quienes seguimos la longevidad extremeña".

La cuarta más longeva de España

Además, señala que, quienes la conocieron, "recordarán a Ascensión por su ternura, por la serenidad de sus últimos años y por esa muñequita que siempre la acompañaba, símbolo de la inocencia y la calma que la rodeaban".

Su nombre "queda ya para siempre en la historia de la longevidad de Extremadura", ya que ha sido además la última persona nacida en 1914 en Extremadura; la cuarta más anciana de la historia de Extremadura y también la cuarta de España.