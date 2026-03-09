Una familia de jabalíes sorprende a los vecinos de Plasencia en la avenida de Salamanca

Aunque buena parte de Plasencia linda con el monte protegido de Valcorchero, residencia habitual de jabalíes -de hecho, hay una batida de caza anual- no suelen acercarse al casco urbano. Sin embargo, este fin de semana, se ha viralizado un vídeo en el que una familia se pasea de noche por la ciudad.

Según las imágenes del vídeo, al menos cinco jabalíes pasean tranquilamente por una zona ajardinada de la avenida de Salamanca, junto a la rotonda donde tiene su sede Cruza Roja y caminan olisqueando el terreno en dirección a la calle Luis Vélez de Guevara, donde está ubicado el palacio de congresos.

Se han desplazado

Algunas personas que han visto el vídeo en redes sociales han comentado que, desde los incendios del pasado verano, hay jabalíes que se han desplazado hacia el Berrocal y la zona de la depuradora. De hecho, hay quien apunta que "se encaman al lado de las obras de la depuradora".

Ante la llamativa estampa, el Ayuntamiento de Plasencia ha afirmado que la entrada de estos animales en la ciudad es "un hecho puntual". No obstante, ha señalado que "en Valcorchero es normal que haya jabalíes y, este año, han aumentado un poco porque algunos bajaron huyendo de los incendios".

Ya han regresado

Por este motivo, el gobierno local ha destacado que la Concejalía de Medio Ambiente "está vigilando la situación" y en contacto con la Asociación Protectora de Animales El Refugio.

Ha explicado que "la zona donde se han visto, cerca de Valcorchero y la rotonda de Cruz Roja, fue visitada por una piara, pero ya han regresado al monte".

Parte del monte Valcorchero, donde viven poblaciones de jabalíes. / Toni Gudiel

Actuar con tranquilidad

Debido a esto, el ayuntamiento ha afirmado que "no hay motivo de alarma, están siendo controlados y vigilados". Sin embargo, también ha señalado que "puede ocurrir en otras zonas", por lo que, si alguna persona se los encuentra, "deben actuar con tranquilidad, igual que si se los encuentran en la zona de Valcorchero, ya que suelen ser madres con sus crías, y avisar a la policía para que medioambiente actúe".

De momento, señala que "no hay problemas para alarmar a la población".

También en Cáceres

Plasencia no es la primera ciudad de Extremadura en la que la población ve jabalíes en el casco urbano. En noviembre del año pasado, fueron vecinos del Paseo Alto de Cáceres quienes, a lo largo de varios días, vieron ejemplares de esta especie pasear tranquilamente.

En Cáceres, el Paseo Alto, Mejostilla, la subida a la Montaña o la Ribera del Marco se han convertido en sus territorios preferidos: un enclave entre zonas verdes, áreas de transición rural y calles que se han ido urbanizando sin perder su conexión con el campo.

En busca de comida

La presencia de papeleras desbordadas o restos de comida arrojados en zonas de picnic actúa como un imán. "Un jabalí va una vez, encuentra comida y vuelve. Si vuelve y vuelve a encontrarla, ya has perdido la batalla", explica un técnico en fauna silvestre.

Las instituciones reconocen el aumento de avistamientos, pero insisten en que trabajan en coordinación con expertos para controlar la situación sin poner en riesgo ni a personas ni a animales.

Batida anual de caza

La convivencia, señalan, pasa por un equilibrio complicado: mantener las zonas verdes, reforzar la limpieza, evitar que los vecinos alimenten a los animales —algo prohibido— y estudiar medidas puntuales si la población sigue creciendo.

Respecto al monte Valcorchero, no hay datos específicos sobre la cantidad de jabalíes que viven, pero, cada año, en el mes de enero, Ayuntamiento, la Sociedad de Cazadores de Plasencia, Policía Local y Protección Civil se coordinan para cortar todos los accesos a esta zona verde y realizar una batida de caza y mantener a la población controlada.