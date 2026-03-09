Freno a los 'gorrillas': la Policía Local de Plasencia pide colaboración ciudadana para acabar con los aparcacoches ilegales

No es nada nuevo. Los aparcacoches ilegales, más conocidos como gorrillas, son habituales en los aparcamientos públicos y gratuitos de Plasencia desde hace años, como también sucede en otras ciudades. Hasta ahora, la Policía Local ha puesto multas, pero es la primera vez que pone el foco en los ciudadanos para intentar acabar con su práctica.

La jefatura de la Policía Local, con José Antonio Quijada al frente, ha solicitado la "colaboración ciudadana" para evitar la actuación de los gorrillas y "contribuir al mantenimiento de la seguridad y la convivencia en los espacios públicos".

El intendente ha mostrado la "preocupación" policial por la presencia de aparcacoches en los aparcamientos, en concreto, los de la plaza Obispo Amadeo, La Isla, la estación de autobuses y la plaza del Salvador.

Actividad prohibida

Ha subrayado que esta actividad está "prohibida", como se recoge en la ordenanza municipal de Tráfico, por lo que, cuando los agentes sorprenden a algún gorrilla, "proceden a tramitar la correspondiente denuncia administrativa".

En casos de reincidencia, lo que hacen los agentes es tramitar una denuncia por desobediencia a agente de la autoridad, conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con sanciones que "pueden alcanzar los 601 euros". Sin embargo, se da la circunstancia de que, en la mayoría de las ocasiones, estas personas se declaran insolventes.

No darles dinero

No obstante, el intendente de la Policía Local ha subrayado que pedir dinero por ayudar a aparcar el coche es "una actividad ilegal" y lo que ha recomendado a los conductores es "no entregar dinero a estas personas".

Como en ocasiones se hace lo contrario por temor a sufrir algún tipo de daño en el vehículo o represalias por parte del aparcacoches, ha indicado que, "en caso de sentirse coaccionados o ante cualquier incidente, es importante contactar con la Policía Local o con la Policía Nacional".

Aparcamiento de la plaza Obispo Amadeo de Plasencia, donde son habituales los 'gorrillas'. / Toni Gudiel

Positivos en alcohol

Por otro lado, este pasado fin de semana, han continuado los dispositivos preventivos de control de tráfico por parte de la Policía Local. En esos controles, los agentes han detectado a dos conductores que arrojaron un resultado positivo en alcohol en las pruebas realizadas.

En ambos casos y, según ha comunicado el ayuntamiento, se han tramitado sanciones administrativas de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir, "conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial".

Cuatro drogas y conduciendo

Además, en un control realizado en las inmediaciones del barrio de San Lázaro, los agentes observaron un turismo circulando de forma irregular. Tras proceder a la identificación de su conductor y realizar la prueba de detección de drogas, el resultado fue positivo en cuatro sustancias: cocaína, opiáceos, THC y anfetaminas.

Ante esto, los agentes procedieron a la inmovilización del vehículo y a la tramitación de la correspondiente denuncia administrativa, que "conlleva una sanción de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir".

Controles preventivos

El concejal de Interior del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga, ha subrayado que "los controles preventivos forman parte del trabajo diario de la Policía Local para reforzar la seguridad vial en la ciudad y prevenir conductas que ponen en riesgo a conductores y peatones".

Por su parte, el intendente ha explicado que "los dispositivos de control se realizan de forma periódica en distintos puntos de la ciudad y permiten detectar tanto consumo de alcohol como de drogas al volante".

Vigilancia por menores

En relación con las inspecciones realizadas en establecimientos de ocio nocturno, los agentes levantaron acta a un local del centro con categoría de bar especial por exceso en el horario de cierre.

El resto de los establecimientos inspeccionados "no presentaron incidencias" el fin de semana. La policía ha hecho hincapié en que, durante estas actuaciones, también se mantiene "vigilancia específica para evitar el acceso de menores a bares especiales y discotecas, así como el consumo de alcohol por parte de estos", sin que se detectaran incidencias en los controles realizados.