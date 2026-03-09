Suceso
Un hombre de 67 años, herido tras una salida de vía en la EX-203 a la altura de Plasencia
El varón ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto
Un hombre de 67 años ha resultado herido de carácter menos grave este lunes tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la carretera EX-203, a la altura del kilómetro 9, en el término municipal de Plasencia, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.
El accidente, de carácter interurbano, obligó a movilizar a varios recursos de emergencia después de que una llamada alertara al 112 del suceso. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo tras la salida de la vía.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud (UME 7.1), una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos del SEPEI, que intervinieron para liberar al afectado y prestar la asistencia necesaria.
Como consecuencia del accidente, el hombre de 67 años sufrió policontusiones y fue trasladado en estado menos grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
