Plasencia reconoce a Carmen Pérez-Coca y María Stasieluk como Mujeres Extraordinarias en el acto del 8M

Una ejemplifica lo que este año ha querido destacar el Ayuntamiento de Plasencia con motivo del Día Internacional de la Mujer, el valor de las mujeres mayores y la "doble discriminación" que sufren. La otra es un ejemplo de servicio desinteresado para ayudar a otras mujeres que han pasado por una enfermedad, el cáncer de mama.

Se trata de Carmen Pérez-Coca y Sánchez Mata y María Stasieluk Martín, que este lunes han recibido el reconocimiento de Mujeres Extraordinarias por parte del ayuntamiento, en el acto institucional por el 8M.

Salón de plenos lleno

En un salón de plenos abarrotado, con representantes de colectivos sociales, vecinales, fuerzas y cuerpos de seguridad, familiares de las homenajeadas y representantes de todos los grupos municipales excepto Vox, el alcalde, Fernando Pizarro, ha presidido el acto, acompañado por la concejala de Igualdad, Mayte Díaz.

El trío Da Capo, formado por Javier Fernández, Nacho Caicedo y Raúl Salgueiro, ha puesto la nota musical a la celebración y Díaz ha subido al atril para leer el manifiesto institucional. Primero, ha destacado el trabajo de todas las mujeres por la igualdad y de las técnicas de la oficina municipal.

Galería | Premios Mujer Extraordinaria del Ayuntamiento de Plasencia por el 8M / Toni Gudiel

Doble discriminación

Además, el manifiesto ha incidido en que "ningún país ha cerrado la brecha legal entre mujeres y hombres" y que esta desigualdad supone una "doble discriminación" para las mujeres mayores. Como ejemplo de esto ha puesto "la brecha digital, salarial, las pensiones...".

Díaz ha subrayado que estas mujeres han dejado un "legado esencial" a las actuales, que todavía cargan con el "peso de los cuidados" y, por lo tanto, con mayores dificultades de "conciliación".

Desde el ayuntamiento, ha pedido acciones para que "ninguna mujer se quede atrás en el ejercicio de sus derechos" y ha ratificado su "compromiso por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres" y el apoyo a las víctimas.

Carmen Pérez-Coca

En cuanto a las homenajeadas, la primera en recibir el reconocimiento y una placa como Mujer Extraordinaria ha sido Carmen Pérez-Coca, nacida en Hervás en 1933. A sus 92 años, el ayuntamiento ha decidido reconocerla como pionera, ya que ha sido profesora de piano y es Licenciada en Derecho; ha dado clases en la Universidad de Extremadura y también ha sido investigadora de la historia de la región y fundadora del coro de la UEx, donde estuvo durante ocho años.

Carmen ha agradecido el premio ante los asistentes destacando que vivió su infancia y juventud en Plasencia y fueron "los años más felices de mi vida".

Estudió con Esteban Sánchez

Además, ha explicado que dedicó su tesis a Plasencia y la tituló Derecho, vida y costumbres de Plasencia y su diócesis, en los siglos XV y XVI y le ha regalado un ejemplar al alcalde.

También ha afirmado ante el público que estuvo en el coro universitario en Salamanca y estudió piano en la misma época que Esteban Sánchez. Ella empezó la carrera en el conservatorio libre de Madrid con 6 años y también lo hicieron varios hermanos.

Ha recordado que a Esteban Sánchez los profesores le llamaban "el Mozart español" y ha dicho que, según el director de orquesta Daniel Barenboim, "Esteban Sánchez ha sido el mejor pianista del siglo XX".

María Stasieluk

La segunda en recoger su placa ha sido María Stasieluk. El ayuntamiento la ha definido como una "artista del tatuaje" -tiene un salón en la plaza del Olivar- y ha destacado que lleva más de cinco años ofreciendo gratuitamente un "servicio humano", el tatuaje de areolas a mujeres que han superado un cáncer de mama.

Tras investigar y experimentar con pigmentos, fue perfeccionando la técnica, que suma a la "escucha y acompañamiento y, además, el ayuntamiento ha resaltado que su trabajo ayuda a las mujeres a ganar confianza y autoestima.

No es estético, sino emocional

Precisamente, María, placentina, ha recibido emocionada el homenaje y ha dado las gracias "a las personas que viven esta realidad. Sentí que podía aportar algo con mis manos y mi experiencia", ha dicho.

Además, ha querido recalcar que el tatuaje de la areola del pecho "no es un procedimiento estético sino un proceso emocional, rodeado de tabú, y un proceso muy duro. Es salud, arte aplicado a la medicina" y lo primero que ha defendido es su visibilización porque "detrás hay una historia de lucha, superación y reconstrucción".

Por eso, ha dado las gracias "a las mujeres que han confiado en mí" y no ha podido evitar las lágrimas.

Tras una nueva interpretación musical, el alcalde ha cerrado el acto dirigiendo unas palabras al público. Pizarro ha abogado por la unidad para lograr la igualdad real de hombres y mujeres porque "cuando una causa corre el riesgo de dividirse por cualquier cuestión política, económica o social, no cumpliremos el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria".