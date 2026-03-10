El Ayuntamiento de Plasencia avisa de cortes de agua nocturnos que afectarán a nueve barriadas, este martes 10 de marzo.

El Ayuntamiento de Plasencia ha avisado de trabajos nocturnos en la red de agua que pueden afectar a un total de nueve barriadas de Plasencia. Se trata de trabajos programados y que se van a llevar a cabo este martes, 10 de marzo, a partir de las 23.30 horas.

Según ha informado el gobierno local, la duración aproximada de las tareas será de seis horas y, como consecuencia, se podrán producir bajadas de caudal y/o presión en las zonas afectadas y en horas concretas.

Red de agua potable

Los trabajos se van a realizar en el depósito de cabecera de la red de agua potable, concretamente, "en la valvulería", de ahí que afecten a un gran número de zonas de la ciudad.

Las incidencias se pueden producir debido a la "comunicación de sectores de consumo necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento" y la situación se mantendrá "hasta la finalización de las labores previstas".

Mapa de las zonas que podrían verse afectadas por los trabajos en la red de agua de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Los barrios afectados

En concreto, las nueve zonas afectadas por el corte serán Ciudad Jardín, Altos de Valcorchero, la zona de la ciudad deportiva, el barrio del Pilar/plaza de toros, la zona del palacio de congresos, el barrio de Los Pinos, el barrio de La Data, la zona de La Mazuela y el polígono de La Data.

El ayuntamiento ha querido agradecer "la comprensión de la ciudadanía mientras se realizan estos trabajos para garantizar el correcto funcionamiento de la red de abastecimiento".

Avería en la puerta del Sol

No son las únicas obras relacionadas con el agua que se están llevando a cabo en Plasencia. Así, la zona de la plaza de Obispo Amadeo y la puerta del Sol también han resultado afectadas debido a una avería, lo que ha obligado a cortar al tráfico la salida desde la puerta del Sol hacia las avenidas de La Salle y La Vera.

El gobierno local comunicó la incidencia el pasado jueves, día 5, y advirtió de que el corte afectaba a todo el perímetro" de la plaza Obispo Amadeo y los trabajos podían alargarse una semana.

Corte de tráfico e itinerario alternativo, en la puerta del Sol de Plasencia. / Toni Gudiel

Salida alternativa

Sin embargo, este lunes, muchos vehículos accedieron con normalidad a la plaza para utilizar el aparcamiento gratuito de la zona, aunque, dado que la salida habitual estaba cortada, tuvieron que utilizar la entrada para salir de nuevo.

Para las personas que circulen desde la calle de las Cruzes en dirección a la puerta del Sol se ha habilitado un itinerario alternativo, de forma que es posible dirigirse a la avenida Alfonso VIII y La Salle a través de la plaza de San Pedro de Alcántara, donde se encuentra habitualmente la parada de taxis.

Obras vecinales

Estas obras se suman también a las que, según el ayuntamiento, están realizando los vecinos de los bloques de la plaza Obispo Amadeo situados en la misma línea de fachada que Phone House para "mejorar la impermeabilidad de sus garajes".

En su caso, han vallado todo el perímetro de la zona y han levantado todo el suelo de la acera, por lo que los peatones no pueden utilizarla.

Reconstrucción de la muralla

Todo mientras continúa una tercera obra en la zona, en la muralla de la puerta del Sol, que ha obligado a cortar también al tráfico la calle San Pedro.

En este caso, fue hace casi un mes, el 11 de febrero, cuando cayeron piedras de una parte de la muralla, la más cercana a San Pedro. Quince días después, comenzaron los trabajos de reconstrucción, tras permanecer hasta entonces el tramo del derrumbe precintado y la calle cortada al tráfico.

Obras de urgencia

Gracias a un protocolo de urgencia con el que cuenta la Junta de Extremadura, se ha iniciado la "primera fase" de la actuación, que consiste en "la estabilización de la zona desprendida y de los elementos colindantes mediante la aplicación de cal, técnica adecuada para la consolidación estructural y respetuosa con las características constructivas originales del conjunto amurallado".

Zona del derrumbe de la muralla de la puerta del Sol, vallada este martes. / Toni Gudiel

Después, se han llevado a cabo trabajos de reposición del material desprendido, "siguiendo criterios técnicos y patrimoniales que aseguren la adecuada integración de la intervención".

La finalización de la actuación estaba prevista para el miércoles pasado, 4 de marzo, aunque a expensas de que "las condiciones meteorológicas y técnicas lo permitan". Este martes, la obra ha concluido, aunque la zona permanece vallada y la calle San Pedro, cortada.