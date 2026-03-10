Brea, nominado a mejor mural del mundo en 2025, repetirá con otra obra para la Semana Santa de Plasencia

Impactó con un mural instalado en el exterior de las catedrales de Plasencia. El Descendimiento creado por Jesús Mateos Brea, muralista placentino, no solo contribuyó a conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Semana Santade Plasencia, sino que fue el mejor del mundo en febrero del 2025 y alcanzó el top 10 de los mejores de todo el año pasado.

El alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, Fernando Pizarro, ya ha dicho que fue un acierto su contratación en 2025, por eso, no ha dudado en contar de nuevo con el artista placentino.

Vídeo promocional

El propio alcalde ha difundido a través de sus redes sociales que será de nuevo Brea quien realice un mural para la Semana Santa de este año, aunque esta vez no estará ubicado en la catedral.

De momento, se ha grabado un vídeo promocional en el interior del parador de Turismo, donde han participado el propio Brea junto a Pizarro, el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, la concejala de Turismo, Belinda Martín y una técnica, el presidente y miembros de la Unión de Cofradías de Plasencia, representantes de la hostelería, e incluso el Director General de Turismo en funciones de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos.

Grabación de un vídeo para la Semana Santa de Plasencia, con Brea. / Facebook de Fernando Pizarro

Plaza de Santo Domingo

El mural estará ubicado este año en otro enclave muy destacado para la Semana Santa de Plasencia, la plaza de San Vicente Ferrer o Santo Domingo, por la que pasan las procesiones de la Semana Santa. No obstante, el templo del mismo nombre acoge la mayoría de las imágenes de los desfiles.

En cuanto al momento en que se desvelará el mural y se colocará en la plaza, de momento, no se ha desvelado. El año pasado, fue el 10 de febrero cuando Brea terminó de instalar su Descendimiento.

Imponente obra

Sin comunicación ni difusión previa, fue una sorpresa para placentinos y visitantes ver la monumental obra, un Cristo de 11 metros de alto por 6 de ancho, inspirado en la obra del Descendimiento del pintor Caravaggio, que se puede ver en el Vaticano.

Su padre y su hermano hicieron de modelos para una instalación mural que empezó a perfilar durante las Navidades. El cuerpo de la imagen es el de su hermano y las manos que le sujetan, las de su padre.

Pieza a pieza

Su objetivo era que la imagen se integrara en la catedral, "no que fuera un pegote", porque el trabajo estaba pensado expresamente para el edificio y se mostró muy satisfecho con el resultado.

Con ayuda de una grúa, se encargó de montar cada pieza de madera, que encajaba como un puzzle y que, junto a unos revestimientos previos para soportar las inclemencias del tiempo, estaba hecha en espray. Brea no duda de que es "el trabajo más completo que he hecho hasta ahora, por todo el concepto, tanto por calidad pictórica como por la integración con el espacio".

Mejor del mundo

También así lo han considerado placentinos y foráneos, incluso, fue elegido el mejor mural del mundo en febrero del 2025, dentro del concurso que realiza la plataforma de internet Street Art Cities.

Por ese motivo, entró además en una selección de medio centenar de obras para votar por la mejor de todo el año 2025 y, tras las votaciones, quedó en un muy meritorio sexto lugar, dentro del top 10.

Tanto gusto que, aunque inicialmente estaba previsto retirarlo de la catedral poco después de la Semana Santa, finalmente permaneció instalado hasta finales del mes de octubre, más de ocho meses.

Dentro de la catedral

Además, ahora no se quedará en un almacén porque, en el mes de noviembre, el alcalde anunció en un acto público que el ayuntamiento había llegado a un acuerdo con el cabildo para que la obra, una vez limpia y acondicionada, se ubicara de nuevo en la catedral, en su interior.

Según señaló Brea en noviembre, su idea era poder colocarla en el primer semestre de este año.