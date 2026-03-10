Las consecuencias de la subida de los carburantes en Plasencia: cómo afecta a autobuses, taxis, autoescuelas y empresas

La escalada de los precios de los carburantes y sus derivados debido a la guerra en Irán ya está afectando de lleno, en Plasencia, y en el resto de ciudades y, no solo a los conductores particulares, sino también a sectores donde el vehículo es su modo de vida.

Así, autoescuelas, empresas con vehículos ligeros, pesados, grúas u otro tipo de maquinaria que requiera aceites y grasas, taxis o autobuses urbanos están notando ya el alza.

Si en Plasencia, el miércoles pasado, en algunas estaciones de servicio, el precio más caro era la Óptima Diésel, con un coste de 1,705 euros, ahora ese precio se ha visto superado, en algunos casos un 20%, pero en otros, hasta un 30% o un 40%.

Coche compartido

Todos los conductores lo están notando, pero más aún quien necesita su vehículo para desplazarse hasta su lugar de trabajo. Javier es un placentino que trabaja en Hervás. Explica que, el pasado 26 de febrero, el diésel que utiliza estaba a un precio de 1,529 céntimos. Este martes, ha subido hasta 1,829, 30 céntimos justos.

Teniendo en cuenta que realiza 80 kilómetros diarios por cinco días a la semana, calcula que el precio que se gastaba en carburante era de unos 152 euros al mes, pero ahora, con los nuevos precios, sería de 182 euros mensuales. Por eso, ha hablado con otros compañeros de trabajo para compartir vehículo y repartir el gasto de gasolina.

Los autobuses urbanos

En cuanto a los autobuses urbanos, el portavoz de la Cooperativa Los Arcos, Juan José Ruano, ha subrayado que la situación ha provocado "un clima de incertidumbre". En cuanto a posibles medidas a tomar, como la reducción de frecuencia de paso de los vehículos o retirada de algunos, afirma que el servicio "no se va a disminuir".

Un autobús urbano, circulando por Plasencia. / Toni Gudiel

En su lugar, ha señalado que "se irá viendo la evolución de los acontecimientos y habrá que adaptarse a las circunstancias que surjan, con el esfuerzo y sacrificio por parte de la cooperativa, como siempre, por el transporte público de nuestra ciudad".

Los taxis

Respecto al servicio de taxis, el presidente de Radiotaxi Plasencia, Mario Ramírez, ha señalado que la subida de precios de los carburantes supone "20 o 30 euros más de gasto cada vez que llenos el depósito".

Sin embargo, subraya que no es posible repercutir nada al cliente porque están sometidos a tarifas oficiales, con lo que "nos toca asumir el gasto". La preocupación del sector es evidente y los taxistas se preguntan cuánto durará la escalada de precios porque "encarece mucho los costes".

Taxis en la parada de la puerta del Sol de Plasencia. / Toni Gudiel

Las autoescuelas

Lo saben bien las autoescuelas, que viven del movimiento de sus vehículos. Como ejemplo, en Plasencia el Grupo Placentina cuenta con unos 45 y Antonio Macedo señala que están sufriendo una subida "del 20%" en el gasto de carburante".

Subraya, que, si no se toman medidas, no tendrán más remedio que "repercutirlo en los alumnos de manera directa". Para no tener que llegar a esto, apunta que las asociaciones de autoescuela se están trabajando en solicitar al Gobierno "una rebaja del IVA para compensar la subida del gasoil".

La Autoescuela Placentina, con un vehículo de prácticas en su puerta. / Toni Gudiel

Petición de rebaja del IVA

Así lo indica también la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres, que apunta que, este viernes, está prevista una reunión en Madrid para concretar las medidas a tomar.

De momento, se está hablando de "una bajada del IVA y descuentos en el gasóil, pero de manera transversal", es decir, aplicado a todos los sectores afectados, no solo a las autoescuelas porque, "si no, se quedarían muchas empresas fuera".

Camiones y grúas

Una de ellas en Plasencia sería, por ejemplo, Grúas Eugenio, pero también otras dedicadas a todo tipo de transporte, que pueblan el polígono industrial placentino.

Eugenio Hernández no duda en señalar que la subida, no solo de los carburantes, "sino también de sus derivados, como el aceite y las grasas", les está afectando "de forma terrible".

Maquinaria de Grúas Eugenio en Plasencia. / Grúas Eugenio

El motivo es que "uno de los principales gastos es el gasóil y sus derivados, suponen el 40% para una empresa y ya lo estamos notando". En su caso, cuentan con una flota de unos 200 vehículos matriculados, pero a estos se suman otros tantos sin matricular, como plataformas aéreas, grupos electrógenos o miniexcavadoras.

Repercutir al cliente

En total, más de 300 unidades que también requieren un mantenimiento relacionado con el aceite hidráulico, de motor... "Tenemos máquinas que utilizan 1.000 litros de aceite hidráulico y ese gasto, se duplica en cuestión de un mes".

Por eso, advierte de que la escalada de precios "nos pone los pelos de punta" y no podrán aguantar mucho más. Así, Hernández ha señalado que esperarán esta semana para ver si los precios continúan subiendo o empiezan a bajar. En el caso de que el alza persista, "la próxima semana no tendremos más remedio que repercutir el precio a los clientes porque, de lo contrario, estaríamos trabajando a pérdidas".