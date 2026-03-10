La Policía Local de Plasencia incorpora un Porsche Macan a su flota de vehículos

La flota de vehículos de la Policía Local de Plasencia se va renovando con el paso del tiempo y uno que ya se ha incluido en el inventario de bienes del ayuntamiento y se verá por las calles en breve es un Porsche Macan.

Se trata de un vehículo de alta gama, como el Mercedes que adquirió en el año 2022 y que, habitualmente, no cuestan dinero porque se pueden solicitar a los juzgados o al Ministerio del Interior, que los cede al ayuntamiento.

Coches requisados

Se trata de vehículos requisados en operaciones de la Policía Nacional, del Plan Nacional de Drogas o que se encuentran aparcados en algún espacio para vehículos requisados por los juzgados, como ha explicado el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada.

Sobre el Porsche Macan llamó la atención en el último pleno, de manera "anecdótica", la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata. Se debatía el punto sobre la actualización del inventario de bienes municipales, con las adquisiciones del ayuntamiento del 2025.

Coste de mantenimiento

La concejala señaló que le había sorprendido la adquisición de un vehículo de alta gama con fecha 2 de julio del 2025, no tanto por la adquisición en sí, ya que "entendemos que la Policía Local necesita medios", sino por el coste de mantenimiento.

Así, la edil preguntó al concejal por los criterios para adquirir el vehículo y si se habían valorado los futuros costes del mantenimiento, sobre todo, el "gasto en ruedas, tal y como está el asfaltado" y teniendo en cuenta que se paga con "dinero público".

Un Mercedes de la Policía Local de Plasencia. / Toni Gudiel

En Capote

El edil delegado del área, José Antonio Hernández, no contestó a Mata porque, en el último pleno, el alcalde pidió brevedad a todos los concejales, ya que dos de ellos, Isabel Blanco y Álvaro Sánchez-Ocaña, debían marcharse a Mérida para votar en la segunda sesión de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Lo cierto es que en el propio aparcamiento de la jefatura de la Policía Local se encuentra estacionado un Porsche, aunque no es el Macan del que se habló en el pleno, sino otro de una operación de drogas de la Policía Nacional.

El aludido está en el depósito de la finca Capote porque es necesario realizarle una reparación para que entre en funcionamiento.

SUV "de lujo"

No obstante, la Policía Nacional cuenta con varios vehículos de alta gama de operaciones de droga de la Policía Nacional, adquiridos tras las gestiones del anterior intendente, Enrique Cenalmor.

Respecto a los datos del Porsche Macan, según el portal Coches.net, se trata de un "SUV de lujo que combina elegancia, potencia y versatilidad en un paquete impresionante. Con un rango de precios que va desde los 82.310 euros hasta los 116.914 euros".

Señala además el portal que su rendimiento es "excepcional".

Los costes

En cuanto a su mantenimiento, según distintos foros de coches, los costes anuales rondan los "621 euros inicialmente, que pueden aumentar a más de 3.000 euros anuales tras la primera década". Las revisiones en taller oficial suelen alternar entre "básicas (aprox. 500-800 euros) y mayores (más de 1.000-1.500 euros)".

Respecto a las ruedas, señalan en los foros que "cambiar las ruedas de un Porsche Macan cuesta aproximadamente 1.400 euros por las cuatro (21 pulgadas)".

Operación de la Guardia Civil

En cuanto a otros vehículos de alta gama, la operación más llamativa con estos vehículos implicados en Extremadura data de octubre del 2024, en que la Guardia Civil, en el marco de la operación Suspicio, recuperó 98 vehículos de alta gama y premium que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Fueron detenidas 66 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al robo de vehículos.

En este caso, La organización criminal adquiría de forma ilegal vehículos que habían comprado en diferentes países de la Unión Europea (Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Francia, Italia, Dinamarca, Austria o Bélgica) o de terceros países (Reino Unido y Emiratos Árabes).

El modus operandi

Posteriormente, les modificaban los elementos de seguridad y/o trazabilidad, cambiando su identidad real por la de otro vehículo de lícita procedencia, utilizando para ello permisos de circulación íntegramente falsos o falsificados.

También introducían vehículos de terceros países sin homologación europea haciéndolos pasar por europeos utilizando para ello documentos falsificados, con el objetivo de ocultar en la aduana de nuestro país la introducción de vehículos no comunitarios de lícito comercio, sin acreditar su correcta importación y ahorrarse los impuestos especiales sobre los medios de transporte procedentes de terceros países.