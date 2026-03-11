¿Cruzas mirando el móvil? Plasencia anuncia que señalizará los pasos de peatones con más riesgo

La escena de cruzar el paso de peatones con la vista en la pantalla tendrá desde ahora un aviso propio en Plasencia, ya que el ayuntamiento desplegará 20 señales en pasos estratégicos dentro de una campaña municipal junto a la Policía Local para evitar las distracciones por el uso del móvil al cruzar.

La campaña, bajo el título de La mirada al frente, el riesgo silencioso del peatón digital en nuestras calles, la han presentado este miércoles el edil de Interior, David Dóniga, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Quijada, y el agente y experto en seguridad vial José María González.

La mayoría de las señales estarán en entornos escolares, aunque también llegarán a avenidas con elevado tránsito peatonal como Alfonso VIII, La Salle o Juan Carlos I.

Una campaña para mirar al frente

La iniciativa se presenta con el lema Cuando cruzas, el móvil puede esperar y pone el foco en una escena cada vez más habitual en cualquier ciudad: peatones que cruzan consultando la pantalla del móvil o aislados con auriculares. El concejal ha subrayado que se trata de una acción pedagógica, pensada para concienciar y no para sancionar y que podría extenderse a otros puntos si da resultado.

Además, Dóniga ha señalado que la seguridad vial "es cosa de todos" y ha advertido del riesgo de caminar pendiente del teléfono o cruzar sin escuchar el entorno. En esa misma línea, el agente José María González José María González ha explicado el concepto de peatón digital.

Comparecencia sobre la nueva campaña para evitar atropellos en Plasencia. / Toni Gudiel

El cerebro reduce la atención

"Hoy en día, muchas personas caminan mirando el teléfono móvil. Ese comportamiento genera lo que llamamos un obstáculo cognitivo: el cerebro reduce drásticamente la atención al entorno y aumenta el tiempo de reacción ante un vehículo", ha señalado.

González ha subrayado que uno de cada tres peatones utiliza el móvil mientras camina y que más del 35% lo hace incluso cuando cruza la calle. "Lo que buscamos con esta señalización es que funcione como un interruptor cognitivo en los últimos segundos antes del cruce: que el peatón levante la vista, guarde el teléfono y se asegure de que puede cruzar con seguridad".

El dato que activa la alerta

La base de la campaña está en la preocupación por los atropellos. José Antonio Quijada ha indicado que el año pasado la ciudad cerró con un fallecido por atropello y que en lo que va de año ya se han registrado "cuatro o cinco atropellos". Aunque ha remarcado que la siniestralidad general muestra una tendencia positiva, ha insistido en que este tipo de sucesos sigue siendo un problema que exige prevención.

Quijada ha añadido que los colectivos más vulnerables siguen siendo las personas mayores, pero ha advertido de un aumento de incidentes en otros tramos de edad, especialmente entre jóvenes. Según ha explicado, uno de los factores que más pesa en esa nueva realidad es la distracción por pantallas, una conducta que, a juicio de la Policía Local, se ha convertido en un elemento determinante en parte de los siniestros viales.

El mando policial también ha defendido un cambio de enfoque en la manera de hablar de estos hechos. "Ya no hablamos de accidentes de circulación, hablamos de siniestros viales", ha venido a sostener, para remarcar que detrás de muchos de estos episodios hay causas identificables y, por tanto, margen de intervención. Entre ellas, ha citado tanto el factor humano como las condiciones de la vía y la visibilidad de los pasos de peatones.

Dónde irán las primeras señales

La instalación inicial se concentrará en pasos de peatones próximos a centros educativos y en enclaves de especial tránsito. Entre los puntos citados por Quijada figuran los alrededores del Instituto Pérez Comendador, en la avenida Virgen del Puerto; Cañada Real, en el entorno del Instituto Gabriel y Galán; el paso de peatones de Pedro y Francisco González; la entrada por la avenida de Extremadura hacia el IES Parque de Monfragüe; y varios cruces en Alfonso VIII, La Salle y Juan Carlos I.

A esa relación se sumará otro punto todavía por determinar. El consistorio ha precisado que será la Policía Administrativa la que decidirá cuál es la ubicación técnicamente más adecuada, con la idea de priorizar espacios muy transitados y zonas cercanas a colegios o institutos.

Plazos e iluminación, aún abiertos

Sobre el calendario, los responsables municipales han trasladado una previsión próxima, aunque todavía no cerrada. Previsiblemente, la instalación de las señales podría comenzar en una o dos semanas, dado que la propuesta ya está aprobada y que la empresa encargada cuenta con el visto bueno para ejecutar la instalación.

Precisamente, en la comparecencia se ha hecho alusión a otra medida anunciada a finales del año pasado, la mejora de la iluminación en pasos de peatones. El concejal ha señalado que esa actuación depende de ayudas que se están gestionando a través de ingenieros técnicos industriales y, aunque ha asegurado que no debería demorarse demasiado, no ha concretado fecha ni calendario definitivo.

En una ciudad como Plasencia, donde los desplazamientos a pie siguen marcando buena parte de la vida diaria, esa combinación entre señalización y visibilidad puede acabar siendo decisiva en la prevención.