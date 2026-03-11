La estación de autobuses de Plasencia, en el punto de mira: horarios, baños cerrados y sensación de inseguridad

Un domingo de diciembre de 2023, en pleno puente de la Inmaculada, numerosos viajeros se quejaron en Plasencia de que habían tenido que permanecer al raso, en la calle y sin baños abiertos, mientras esperaban la salida de sus autobuses en la estación de Plasencia. Hoy, está situación podría repetirse perfectamente porque poco ha cambiado desde entonces.

El problema del que siguen quejándose los usuarios es el horario de apertura de la estación, a pesar de que ha mejorado. Antes era solo de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. Ahora, abre hasta las ocho de la tarde, además de los sábados, de nueve a dos y los domingos, de cuatro a ocho de la tarde.

Sin personal ni baños públicos

Lo que ocurre es que muchos usuarios viajan, sobre todo, los fines de semana, los sábados por la tarde y domingos por la mañana y se quejan de que, dado que la estación permanece cerrada, no cuentan con ningún espacio interior para esperar mientras llegan sus autobuses, pero tampoco pueden pedir información a ningún trabajador y, "para remate", no pueden acceder a baños públicos porque están dentro de la instalación.

La cafetería y restaurante anexos sí los tienen, pero son privados, exclusivamente para los clientes.

Estación de autobuses de Plasencia, que sigue generando quejas. / Toni Gudiel

Rampa hacia taxis cerrada

Como ejemplo de la situación, un usuario explica que "hace dos domingos, estábamos 200 pasajeros y acompañantes esperando por cuatro autobuses que salían a la una de la madrugada y la gente no solo estaba en la calle, también orinando por la parte de atrás y la rampa de los taxis cerrada, que si quieres coger uno tienes que dar toda la vuelta", al igual que cualquier persona en silla de ruedas o con carros de bebé.

Son quejas similares a las de hace dos años: "Es tercermundista. La sala de espera cierra todas las tardes y los fines de semana y, haga frío, llueva o truene, la gente tiene que esperar los autobuses en la calle”, señalaba entonces un viajero.

"Una verdadera vergüenza"

Hace un mes, otra usuaria decía prácticamente lo mismo: "Siempre que vengo está cerrada y no se puede acceder al baño" y, hace seis meses, otro viajero se mostraba así de tajante a la hora de opinar sobre la estación: "Una verdadera vergüenza, sala de espera cerrada, baños cerrados, pantallas solo con publicidad, nadie sabe de nada, conductores a gritos sobre los bancos haciendo indicaciones, autobuses subcontratados que parecía que había que empujarlos. Quizás más que vergüenza, pena. Somos personas que pagamos impuestos y billetes a las empresas".

Un suspenso

Son algunas de las reseñas de Google que tiene la estación de autobuses, que apenas logra un 2,2 sobre 5 de puntuación de media, aunque la mayoría de los usuarios que han realizado comentarios solo le dan un punto: "Le doy una estrella porque no le puedo poner cero", afirma una.

Las instalaciones las gestiona una empresa de autobuses, aunque es la Junta de Extremadura la propietaria. Se da la circunstancia de que, tras las quejas de los usuarios en 2023, la Consejería de Transportes habló con la concesionaria y le instó a ampliar los horarios de apertura.

Requerimiento de la Junta

La Dirección General de Transportes le requirió que aumentara el horario de apertura y se convocó una reunión de urgencia. El resultado fue que la empresa presentaría una propuesta de ampliación horaria "para los fines de semana, incluidas las tardes de los viernes".

Nueva pantalla de información para viajeros cuando la estación de autobuse está abierta. / Toni Gudiel

"Reconocen el problema y se muestran colaborativos para evitar que en las próximas fechas navideñas y de cara al futuro se repitan situaciones como las del pasado puente de la Constitución y la Inmaculada", señaló entonces la Consejería.

Obras para modernizarla

Por otro lado, para modernizar las instalaciones, en 2024, la junta destinó casi 300.000 euros a obras de accesibilidad y digitalización. Así, contempló mejoras en la megafonía, una instalación de puntos de recarga para móviles en la sala de espera, sistemas de geolocalización de flotas en tiempo real, así como pantallas y paneles informativos.

Además, se acometieron obras de acondicionamiento "necesarias para favorecer el acceso desde el exterior al edificio y la circulación interior de los usuarios de la estación" y se actuó en el hall de entrada, zonas de espera, espacios comunes y baños, tanto los de la estación como los de la cafetería y restaurante.

Limpieza y seguridad

Sin embargo, además de las quejas porque siguen permaneciendo cerrados en horarios con llegada y salida de autobuses, los usuarios también han protestado por "falta de limpieza y papel y, a veces, el agua está cortada".

A todo esto se suma la sensación de inseguridad que algunos viajeros han denunciado por la presencia, durante las noches, de personas que duermen en el entorno de la estación. Señalan que, "antiguamente, había vigilancia nocturna", pero tampoco se mantiene, por lo que, al tener que esperar el autobús en plena noche y en la calle, hay "sensación de miedo".