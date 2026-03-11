El norte de Extremadura pone la IA en el centro de su gran cita turística en Plasencia.

Este miércoles, 11 de marzo, Plasencia acogerá una jornada centrada en la inteligencia artificial aplicada al turismo rural, que unirá IA, respaldo a Las Hurdes y entrega de premios, con al menos seis premiados anunciados en la convocatoria difundida por FEEXTUR, CREEX y la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura, Aturnex.

La cita no se limitará a la parte tecnológica. El programa incorpora la asamblea ordinaria de la asociación, un acto de apoyo a la candidatura de Las Hurdes como Paisaje Cultural de la UNESCO y la entrega de los VI Premios del Turismo del Norte de Extremadura, lo que convierte la jornada en un escaparate de sector y territorio.

Tecnología y promoción

El encuentro se celebrará en el Hotel Los Álamos, en Plasencia, y plantea un recorrido que mezcla actividad interna de la asociación con contenidos abiertos al conjunto del sector turístico. La programación arrancará a la una de la tarde, con la asamblea ordinaria de la Asociación Turismo Norte Extremadura y continuará a las 14.30 horas, con una comida para socios y acompañantes.

A partir de las cuatro, la convocatoria se abre al sector turístico con una sesión sobre la plataforma de inteligencia artificial OLAWEE, presentada dentro del proyecto Oficina Acelera Pyme CREEX-Cáceres, según figura en el cartel difundido por las entidades organizadoras.

Después, a las 16.45 horas, está prevista la presentación de Host Helper, una plataforma para alojamientos rurales. La introducción correrá a cargo del mismo proyecto Oficina Acelera Pyme CREEX-Cáceres, en una señal clara de que la digitalización y la automatización han pasado a ocupar espacio propio en la agenda del turismo rural extremeño.

Gala de premios

Uno de los momentos centrales del programa llegará a las 17.40 horas, cuando la asociación ha anunciado su apoyo a la candidatura de Las Hurdes ante la UNESCO como paisaje cultural.

La jornada continuará a las seis de la tarde, con la sexta edición de los premios del turismo del norte de Extremadura. Los premiados de este año serán María José González Roncero, por Artesanía La Gorra de Montehermoso; la Fiesta de Interés Turístico Nacional Jarramplas; Extremadura Tips; Extremadura Curiosa; Casa Rural El Pilar y La Garganta.

Cartel de la VI gala de premios del turismo del norte de Extremadura, en Plasencia. / Aturnex

María José González Roncero es una artesana de Montehermoso vinculada a la tradicional gorra montehermoseña y reconocida además como Maestra Artesana de Extremadura, un perfil que conecta el premio con uno de los símbolos más reconocibles de la identidad popular cacereña. Jarramplas, la principal fiesta de Piornal, es sin duda una de las celebraciones de mayor tirón del territorio.

En cuanto a la Casa Rural El Pilar, es un alojamiento situado en Acebo, en la Sierra de Gata, un establecimiento rodeado de naturaleza y orientado al descanso en entorno rural. Por su parte, La Garganta, municipio del Valle del Ambroz, destaca por sus senderos, patrimonio local y enclaves de naturaleza.

Proyectos digitales

Extremadura Curiosa es un proyecto digital creado por tres hermanos de Santa Amalia (Badajoz) —Iván, Juanjo y Leire— que busca visibilizar y poner en valor el patrimonio, tradiciones, fiestas y rincones poco conocidos de Extremadura, mientras que Extremadura Tips destaca como cuenta de redes sociales creada por el experto en turismo Steven Martín y dedicada a compartir recomendaciones de viajes, rincones secretos, rutas de senderismo y gastronomía de la región.

El cierre está fijado para las ocho de la tarde con un vino de honor. En conjunto, la convocatoria dibuja una imagen muy concreta del momento que vive el sector en el norte extremeño: defensa del patrimonio, promoción de marca territorial y búsqueda de herramientas nuevas para competir en un mercado cada vez más digitalizado.

Plasencia, punto de encuentro

La elección de Plasencia refuerza además el papel de la ciudad como punto de encuentro para buena parte de la actividad turística del norte de la región. Desde la ciudad, se articulan comarcas, destinos rurales y propuestas de naturaleza, cultura y fiesta que han ido ganando peso en la oferta extremeña en los últimos años.

La incorporación de la inteligencia artificial a este debate introduce una derivada práctica. Para pequeños negocios, casas rurales o proyectos de promoción local, estas herramientas pueden afectar a la gestión de reservas, la atención al viajero, la visibilidad digital o la creación de contenidos.