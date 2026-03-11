Plasencia entra en la carrera de los Premios La Hornacina con su nuevo Cristo de las Siete Palabras.

El Santísimo Cristo de las Siete Palabras de Plasencia ha sido nominado en el XX Premio La Hornacina, un galardón de votación popular que distingue una selección de obras de escultura sacra presentadas en el portal especializado a lo largo de 2025. El plazo para votar permanece abierto hasta el 24 de marzo, según ha indicado la cofradía.

La candidatura placentina llega además con otro elemento de interés para Extremadura: entre las obras seleccionadas también figura Los Empalaos, una creación de Pablo Lapeña para Valverde de la Vera, de modo que la región cuenta al menos con dos piezas en la relación de nominadas difundida por La Hornacina.

Los premios

La Hornacina define su premio como una iniciativa dirigida a "contribuir a la divulgación de la escultura sacra y al reconocimiento popular de los creadores que la hacen posible". En esta vigésima edición, el portal ha reunido 50 obras seleccionadas entre las piezas de imaginería estrenadas durante 2025, que se muestran numeradas en una galería y sometidas al voto de los internautas.

Primer plano del Cristo de las Siete Palabras de la Cofradía del Descendimiento de Plasencia. / Cedida

El certamen no se resuelve solo con el apoyo del público. La propia normativa recoge que, junto a la votación popular, se incorpora la valoración de un historiador o historiadora del arte, acreditado como experto en escultura sacra, que decide cuál es, a su juicio, la mejor obra entre las presentadas. Las votaciones se han activado este lunes, 9 de marzo de 2026 y permanecerán abiertas hasta el día 24.

Nueva imagen titular

La pieza nominada por Plasencia es obra del imaginero sevillano Juan Manuel Montaño y aparece en la selección de La Hornacina como Cristo de las Siete Palabras, con destino en Plasencia y fecha de publicación en el portal el 21 de marzo de 2025.

La web oficial de la Semana Santa de Plasencia señala que esta talla es la nueva imagen titular de la Cofradía del Descendimiento y que sustituyó al Santísimo Cristo de la Agonía, una imagen que había procesionado con la hermandad desde los años cincuenta y que se decidió preservar por su valor artístico. La misma fuente indica que la nueva obra está realizada en cedro real, sigue los cánones clásicos de la escultura barroca y mide 185 centímetros, mientras que la cruz alcanza los cuatro metros de altura.

Ese relevo convierte la nominación en algo más que un reconocimiento aislado. También sitúa en el escaparate nacional una de las novedades recientes más visibles de la Semana Santa placentina, una celebración que supera los 800 años de historia documentada y figura entre las más antiguas de Extremadura. Así, ha logrado ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Cristo de las Siete Palabras de Plasencia, en su salida en procesión. / Cedida

Cómo votar

La organizción del premio remite la votación a la encuesta alojada en la propia web de La Hornacina, donde aparecen las obras seleccionadas y su numeración. La cofradía ha señalado que para apoyar al Santísimo Cristo de las Siete Palabras hay que marcar la obra número 14.

La llamada a la participación tiene una dimensión local clara. No se trata solo de respaldar una imagen de reciente incorporación al patrimonio procesional de Plasencia, sino de reforzar la presencia extremeña en un premio seguido en el ámbito del arte sacro contemporáneo.

La otra obra extremeña nominada: "Los Empalaos"

Junto a la candidatura placentina, la selección del XX Premio La Hornacina incluye Los Empalaos, obra de Pablo Lapeña para Valverde de la Vera, publicada en el portal el 29 de marzo de 2025.

Las imágenes de los Empalaos en Valverde de la Vera / Toni Gudiel

El título remite de forma directa a uno de los ritos más singulares de la Semana Santa extremeña. El Ayuntamiento de Valverde de la Vera recuerda en su información oficial que Los Empalaos están declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Desde 1980, cada medianoche del Jueves Santo y la madrugada, los penitentes recorren las calles del municipio en un vía crucis marcado por el silencio y la promesa religiosa. Además, el Museo del Empalao forma parte de los Museos de Identidad de la Junta de Extremadura, lo que subraya el peso cultural y patrimonial de esta tradición verata.