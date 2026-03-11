Del puesto de fruta a la nueva imagen urbana: Plasencia reordena su mercado histórico

El mercado de los martes en la plaza Mayor de Plasencia afronta una renovación con la que el ayuntamiento local quiere ir más allá de una mejora material de los puestos y reforzar la identidad de uno de los espacios comerciales más arraigados de la ciudad, convertido cada semana en punto de encuentro para vendedores, vecinos y clientes de las comarcas.

Así, el gobierno local ha anunciado la renovación de las carpas de este mercado, después de que las concejalas Belinda Martín, edil de Empresa y Comercio, y Ana Gallego, responsable de Mercados, hayan recorrido los puestos presentando la iniciativa a los hortelanos.

Más de 80 carpas

La actuación planteada prevé el suministro de 81 carpas plegables de distintos tamaños y 10 banderas tipo banner para identificar el mercado, una intervención con la que el consistorio busca homogeneizar la imagen de los puestos, mejorar la organización del espacio y dar más protección frente al sol, la lluvia y el viento en uno de los focos comerciales más reconocibles de la ciudad.

Se hará gracias a un contrato valorado en 43.210,10 euros, IVA incluido.

Las concejalas Belinda Martín (izquierda) y Ana Gallego, en el mercado de la plaza Mayor de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Una mejora para un mercado histórico

Las dos responsables municipales han explicado de forma directa a los vendedores el contenido del contrato que prepara el consistorio. Durante ese recorrido, ambas les han trasladado cómo se implantará el nuevo sistema de carpas y señalización en el mercado semanal de la Plaza Mayor.

La concejala de Empresa, Belinda Martín, ha señalado que el mercado de los martes es "una actividad económica clave para Plasencia y para muchos productores de la comarca" y ha defendido que esta renovación permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes y proyectar una imagen más ordenada del recinto comercial.

En la misma línea, Ana Gallego, concejala de Mercados, ha indicado que la visita a los puestos se ha realizado para explicar "uno a uno" a los vendedores cómo se pondrá en marcha el nuevo sistema. Según ha afirmado, la intención es que el mercado gane en comodidad, tenga una estructura común y cuente con una señalización que identifique con claridad este espacio tradicional de venta ambulante.

Qué incluye el contrato

El contrato contempla carpas de varios formatos para ajustarse a las distintas necesidades de los puestos. En concreto, el ayuntamiento prevé instalar 10 carpas de 5x3 metros, 24 de 4x3, 29 de 3x3 y 7 de 2x2, además de 11 carpas con cerramientos laterales destinadas a servicios complementarios. Estas últimas llevarán paredes de lona y ventana transparente.

Las cubiertas serán de poliéster impermeable con protección frente a rayos UV y las estructuras estarán fabricadas en aluminio o acero reforzado, con altura regulable. Todas las carpas incorporarán, además, el escudo y el lema del Ayuntamiento de Plasencia en un lugar visible, mientras que la señalización incluirá 10 banderas con el lema Mercado de Plasencia.

Ese paquete contempla no solo el suministro de los elementos, sino también su diseño, impresión y transporte. La inversión, por tanto, no se limita a la compra del material, sino que busca cerrar toda la puesta en escena de una renovación que aspira a dar uniformidad visual al mercado.

Calendario previsto

La mesa de contratación está prevista para el 1 de abril, fecha a partir de la cual se iniciará el proceso de adjudicación. El plazo estimado de ejecución es de dos meses desde la firma del contrato, por lo que la implantación definitiva dependerá del ritmo administrativo de esa adjudicación.

Con este calendario, el consistorio plantea una actuación a corto plazo sobre un mercado que forma parte de la identidad comercial de Plasencia desde la fundación de la ciudad. No se trata solo de una mejora estética: el ayuntamiento sostiene que la nueva infraestructura común facilitará la actividad de los vendedores y hará más reconocible y funcional el espacio para clientes, vecinos y visitantes de la comarca.

Lo que implica para Plasencia

El mercado de los martes mantiene una dimensión que va más allá de la venta semanal. Es un punto de encuentro entre productores, comerciantes, vecinos y visitantes de distintos municipios del entorno, y también una escena habitual del centro histórico placentino. Cualquier cambio en su imagen y funcionamiento tiene, por tanto, una lectura comercial, urbana y también simbólica para la ciudad.

La renovación anunciada apunta precisamente a ese doble plano: mejorar las condiciones materiales de los puestos y reforzar la presencia del mercado en la Plaza Mayor, uno de los escaparates más visibles de Plasencia.