Accidente de tráfico

Un choque entre un camión y una furgoneta deja a un hombre herido grave en Plasencia con un traumatismo en la cara

Tras el aviso, el 112 activó a la Unidad Medicalizada de Emergencias y a la Guardia Civil de Tráfico, que acudieron a la A-66, donde la furgoneta había quedado bajo el camión

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Un accidente de tráfico ocurrido este jueves en la autovía A-66 ha dejado a un hombre de 34 años herido grave, con un traumatismo en la cara, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Según ha comunicado el Centro Coordinador del 112 en Extremadura, el siniestro se ha producido a las 18.42 horas, en el kilómetro 477 de la autovía, en el término municipal de Plasencia, y se han visto involucrados un camión y un turismo, en concreto, una furgoneta, como ha apuntado la Guardia Civil.

La furgoneta, bajo el camión

Al recibir el aviso del accidente, el 112 ha activado a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) 7.1, con base en Plasencia y a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que han acudido hasta el lugar del choque.

Según la llamada recibida por el centro de emergencias, como consecuencia de la colisión, la furgoneta había quedado atrapado bajo el camión.

En investigación

La Guardia Civil ha añadido que el siniestro se ha producido cuando los vehículos circulaban en sentido Gijón y se ha tratado de una colisión por alcance entre una furgoneta mixta y un camión.

Agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres investigan ya las causas del accidente y también se han adoptado las medidas oportunas para la atención del incidente y la regulación del tráfico en la zona.

